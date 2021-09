Yucatán es la sede del ''Primer Congreso de Mujeres Políticas''

Se registran más de 1,500 personas en el encuentro

Más de 1,500 mujeres políticas, entre magistradas, consejeras electorales, legisladoras, regidoras y ex servidoras públicas de todo el país, se reunirán hoy en esta ciudad de manera virtual y presencial, para participar en el “Primer Congreso de Mujeres Políticas 2021”.

El foro tiene como fin conmemorar el “Día Internacional de la Ciudadanía de las Mujeres”, y dejar claro el mensaje de que en la política del país, esta será: “Nunca más sin nosotras” “Sin mujeres no hay democracia”.

“Esperamos salir con un manifiesto por la protección, defensa, ampliación para el fortalecimiento de todos sus derechos humanos, porque ningún régimen que se diga democrático puede serlo sin las mujeres y ahí se requiere de todas, magistradas, sindicas, senadoras, diputadas, regidoras, todas”, declaró Yndira Sandoval Sánchez, Presidenta de la Asociación Las Constituyentes Mx Feministas.

Bienvenida

Rosselvy del Carmen Domínguez Arévalo, vicepresidenta de la Asociación Mexicana de Consejeras Electorales Estatales (Amcee), destacó que “una vez más Mérida, Yucatán, está marcando la pauta, la historia de este país a través de este Congreso de mujeres políticas, es aquí donde vamos a hacer esa remembranza, como hemos crecido estos 105 años, como se han dado los grandes avances, pero también cuales son nuestros grandes retos”.

En conferencia de prensa que ofrecieron en las instalaciones del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac), su consejera presidenta María de Lourdes Rosas Moya les dio la bienvenida a las mujeres políticas que llegan para participar en este evento, y se informó que esta conmemoración inició ayer con la presentación de un libro y una caravana en el Paseo de Montejo, para concluir hoy con mesas de trabajo en el teatro “José Peón Contreras”, donde hace 105 años inició el movimiento de la mujer.

María del Mar Trejo Pérez consejera electoral y presidenta de la Amcee, informó que respetando el aforo permitido será de 287 personas de forma presencial y de manera virtual hasta el momento se han inscrito mil 342 para un gran total de mil 629 mujeres entre consejeras, magistradas, activistas, defensoras de derechos humanos, académicas y legisladoras.—DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

Los cuatro Estados con mayor número de participantes inscritos son Yucatán con 269; Estado de México, con 206; Ciudad de México, 200; y Jalisco con 84.

Mientras que de la ciudadanía en general de 661 participantes; 164 académicas, entre colectivas y defensoras son más de 400, de estados como Aguascalientes, Baja California, Campeche, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Yucatán.

Para poner el contexto de este evento, y porque en esta fecha (de hoy miércoles) Yndira Sandoval procedente de Puebla recordó que, el ocho de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Ciudadanía de las Mujeres, y comparten que en enero en el marco para conmemorar el 105 aniversario del primer Congreso Feminista aquí en el Peón Contreras, por eso se hacía prudente hacer algo distinta, no solo una remembranza a Elvia Carrillo Puerto y el local.

“Por eso este congreso se da cita aquí en Mérida, para decir desde aquí, hablar de la paridad vertical, horizontal, transversal, total, absoluta, ya tuvimos una resolución que andata 250 diputadas y 250 diputados en San Lazaro, y eso se tiene que replicar en todos los demás Congresos y órganos públicos del país”, añadió.

La lideresa consideró que, se hacía indispensable en este 2021, organizar una conmemoración de lo que implica hacer política para las mujeres en este país y, cuestionarse y preguntarse si están ante una democracia, mientras las mujeres no participan de manera igualitaria o libre de violencia.

“Puede sonar duro o fuerte, pero se espera llegar lejos, que el mensaje desde el Peón Contreras es, nunca más sin nosotros, sin mujeres no hay democracia y que las mujeres estamos listas, articuladas, que ya llegamos, no nos vamos, que se acostumbren, y que no solo requerimos a más mujeres en el poder, sino con poder en la toma de decisiones y no queremos a ningún agresor en el poder”, puntualizó.

Rosselvy Domínguez informó que en este evento participan mujeres que ocupan cargos importantes en el país, que han destacado en la política y mantienen una lucha permanente por los derechos de las féminas, como Olga Cordero hoy senadora, y hasta hace unos días era la secretaria de Gobernación del país, la yucateca Dulce María Sauri Riancho quien fuera la primera gobernadora de la Nación, con amplia trayectoria política en la administración pública, y otras más.