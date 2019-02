Yucatán invitado del Festival Roxy en Jalisco

Yucatán será el invitado del Festival Roxy de música y gastronomía que se realizará el sábado 23 próximo en Guadalajara, Jalisco.

“Somos el primer estado invitado a Roxy, que es uno de los eventos más emblemáticos de música alternativa de Guadalajara”, destacó Michelle Fridman Hirsch, secretaria de Fomento Turístico del Estado (Sefotur), en rueda de prensa para dar detalles de la participación de Yucatán en el festival.

Acompañada de Jacobo Márquez Herrera, director del festival, al que se espera la asistencia de 25,000 personas, la funcionaria explicó que la entidad tendrá a su cargo una muestra gastronómica de cochinita pibil del puesto “La Lupita” y marquesitas de “Polito”.

Pedro Medina Casanova, propietario de “La Lupita”, puesto con 49 años en el mercado de Santiago, informó que para la ocasión preparará 140 kilos de cochinita y lechón al horno.

Asimismo, participará la chef Regina Escalante Bush, del restaurante Mercy, quien hará una degustación para los medios acreditados al evento.

El estado también estará presente por medio de una exposición fotográfica de lugares emblemáticos de Yucatán. Asimismo, dijo, se llevarán réplicas de bancas “confidentes” para que quienes asistan al Festival Roxy se tomen fotos.

Mercado

Michelle Fridman señaló que Guadalajara es un mercado importante para Mérida desde donde salen 14 vuelos semanales. “Queremos que los yucatecos vayan a Guadalajara y que los tapatíos vengan a Yucatán”, dijo la funcionaria, quien reveló que la participación de Yucatán en el festival le costará al estado 300,000 pesos.

“Se trata de una inversión simbólica. Sin duda el beneficio es mucho mayor”, señaló para luego agregar que lo que debería costar supera los 3 millones de pesos. “Estamos invirtiendo un 10% de lo que nos costaría esto”.

Por su parte, Jacobo Márquez informó que el festival se realiza desde hace tres años y que se caracteriza por incluir música y gastronomía. “Este tercer año que el chef sea de Yucatán es para mí una delicia”.

En la parte musical se presentarán Stone Temple Pilots, Caifanes, Bush, Live, 311, 2ManyDjs, Future Island y Soul Asylum, entre otros artistas.

Al final de la presentación, la funcionaria respondió a varias preguntas, entre ellas por qué quiere borrar a Progreso del mapa.

“No quiero ni puedo tampoco borrar a ningún destino del mapa… Lo que sí dije es que entregamos en tiempo y forma, y con resultados muy satisfactorios los resultados del plan de cinco acciones que hicimos con las navieras en octubre”.

Calificación

La secretaria añadió que en esa reunión los visitantes hicieron saber que Progreso había sido el puerto peor calificado por los cruceristas que amenazaron con retirar sus embarcaciones. “Por eso hicimos un plan de 100 días con cinco compromisos que consistían en hacer un plan maestro para cambiar Progreso y mejorarlo”.

Entre otros puntos, dijo que el plan considera convertir a Progreso en una marca turística y mejorar la experiencia del turista cuando baja del puerto de abrigo.— JORGE IVÁN CANUL EK

Arreglo

Al referirse a una reciente polémica Michelle Fridman Hirsch señaló: “Lo que sí dije fue que arreglar la situación de raíz iba a ser complicado y se iba a tener que hacer por etapas, porque problemas de raíz que se han arrastrado y ciertas cosas estructurales sería más fácil empezarlas de cero, eso fue lo que sí dije”.

Convencimiento

Además, indicó que si no estuviera convencida del potencial que tiene Progreso no estaría trabajando 120 días ni destinando el 80% del recurso de infraestructura de la Sefotur. “Estamos haciendo cosas que no se habían hecho en muchísimos años; por ejemplo, uniformamos a 94 locatarios y capacitamos a 120 personas el mes anterior y citamos a siete navieras a la feria de Puerto Rico, nos reunimos con siete inversionistas que piensan detonar producto turístico bajo los ejes de sustentabilidad y sostenibilidad del puerto…”.