“Yucatán no discrimina, el Congreso sí”, campaña en espectaculares y redes

MÉRIDA.- “Yucatán no discrimina, el Congreso sí” es la frase que se lee en un espectacular ubicado en la Plaza Diamante, en la calle 38 con 21 de la colonia Buenavista.

En la imagen, una pareja de hombres, Marco Mendoza y Alejandro Orué, abrazan a un niño, con los colores del arcoiris en el fondo. Esta misma fotografía también se ha difundido en redes sociales como parte de una campaña de la empresa Qualium en conjunto con “It gets better México“, el capítulo mexicano de la organización internacional en pro de los derechos de la comunidad LGBT, cuyo director en el país es Orué.

Como parte de la campaña, lanzada el pasado 14 de junio, también se incluye una fotografía de Karla Alpuche y Lorena Núñez, cuyo hijo fue el primer yucateco registrado por una pareja de mujeres, gracias a un amparo obtenido en 2015.

Al mostrar a familias homoparentales, la campaña “busca respaldar a la comunidad LGBTTTIQ+ en Yucatán que pide que sus derechos sean respetados”, según se lee en su sitio web. Esto, luego de que el Congreso del Estado rechazó la aprobación de los matrimonios igualitarios.

Recolección de firmas

Por otro lado, Amelia Ojeda Sosa, coordinadora jurídica de la Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal (Unasse), informó que paralelo a esta campaña, su organización recaba poco más de 5,000 firmas que acompañarán en breve una Iniciativa Popular Ciudadana para que el Congreso del Estado reforme la Constitución local, el Código de Familia y la Ley del Registro Civil con el objeto de que las leyes reconozcan los derechos en forma integral de la comunidad LGBTIQ.

Explicó que cuando reúnan las firmas, las presentarán para su validación al Instituto Electoral y Participación Ciudadana (Iepac) y una vez que se

compruebe que son auténticas y con validez se presentará la iniciativa.



También informó que otra estrategia legal que impulsan es la solicitud que ya hicieron al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para que respeten el pacto “México igualitario” que firmaron con otros países del mundo.