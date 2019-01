Yucatán no está exento del desabasto de Gasolina

Llegaría a resentir los efectos de la crisis gasolinera

Si bien Yucatán está a salvo del problema de desabasto de gasolina —que afecta al occidente y centro del país, pero que conforme pasan los días amenaza con extenderse—, eso no significa que esté exento de sufrir sus consecuencias.

Tras advertir lo anterior, José Manuel López Campos, presidente de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio (Concanaco), confirma que el sector empresarial está muy preocupado por los daños colaterales que la estrategia antihuachicol puede provocarle a la economía del país.

“A pesar de lo plausible que pueda ser la medida, de lo buenas que sean sus intenciones y de que al final rinda los resultados que se esperan, no podemos dejar de señalar que no sólo hace falta más comunicación del gobierno con los sectores productivos, sino un efectivo plan de contingencia para atenuar su impacto”.

“Y es que, como he estado advirtiendo desde hace días, esta estrategia, como se está ejecutando, nos va a llevar inevitablemente a la peor cuesta de enero de los últimos años”, dice.

Las dificultades de distribución por la falta de combustible están cerca de dañar muchos negocios, tanto por el desabasto de mercancías como por la pérdida de productos perecederos, dice. Y los más afectados son los comercios pequeños y micro, que tienen existencias para ocho, 10 días.

“Si esto continúa, comenzarán a verse anaqueles vacíos, lo que va a llevar a compras de pánico y a un problema mayor”.

Hoy se habla, desde luego, de los 10 ó 12 estados afectados, pero lo que sigue es que el desabasto se extienda y muy probablemente la crisis nos alcance, señala. “Aunque podría asegurarse que no padeceremos falta de gasolina, ya que el suministro se hace por mar, Yucatán no es una isla de abastecimiento independiente, consumimos mercancías y muchos otros insumos provenientes de varias partes del país y si no pueden salir de ahí, no las tendremos aquí”.

No hay alternativa, continúa, porque el sistema ferroviario es deficiente. Mientras en otros países la mayor parte de la carga se mueve por tren, en el nuestro lo hace por carreteras.

Desabasto o escasez

“El desabasto es un hecho. El gobierno asegura que hay suficiente combustible en las terminales de almacenamiento, por lo que no podemos decir que hay es escasez. Sin embargo, para el caso es lo mismo, porque no se puede distribuir debido a que los ductos están cerrados y no hay pipas suficientes”.

El dirigente yucateco advierte que la siguiente actividad que resultaría afectada es el turismo, porque el 80% de los visitantes es mexicano y se transporta por carretera. “Veremos una caída en el número de turistas de cercanía, que se quedarán en sus casas por el temor de que se acabe la gasolina y no tengan suficiente para llegar o, peor aún, para volver”.

Subida de precios

La situación también ha comenzado a impactar en la competitividad de las empresas, agrega, pues muchos empleados llegan tarde o de plano no llegan a sus sitios de trabajo por dificultades para moverse.

La otra gran preocupación es una inminente escalada de los precios. “Es inevitable, hacia allá nos dirigimos, el Banco de México ya alertó que, en la medida que sea sostenido y generalizado, el desabasto de la gasolina podría convertirse en un factor de riesgo para la inflación y la actividad económica”.

López Campos descarta, eso sí, que por culpa de este caos pudiera venir un “gasolinazo”. Aunque las gasolineras podrían vender más caro porque el precio del combustible está libre, dice, hay un acuerdo entre los comerciantes organizados de no aprovecharse de la situación.

En resumen, subraya, Yucatán no corre ningún riesgo en materia de combustible, el peligro está en el desabasto de productos que vienen de otros estados que sí están padeciendo la crisis, porque la transportación es por carretera. “Nos vamos a seguir moviendo, pero no nos va a llegar el aguacate de Michoacán o las manzanas de Coahuila y si llegan, serían mucho más caros”

Por último, López Campos comparte que tienen información oficial de que pasado mañana el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, anunciará la regularización del suministro.— Mario S. Durán Yabur

Este lunes se anunciaría cuándo se normalizará el abasto de gasolina.

Informe oficial

El arquitecto José Manuel López Campos, presidente nacional de los comerciantes organizados del país, dice que tiene información oficial de que pasado mañana Andrés Manuel López Obrador anunciaría la regularización del suministro.

Poca fe

“Sin embargo, esto no disipa nuestra incertidumbre, porque según lo que nos dijeron originalmente, desde hace un par de días tendríamos que haber vuelto a la normalidad, pero salieron a informar de un sabotaje… y a empezar de nuevo”.

Mal clima

“La falta de certeza es la que genera este clima de intranquilidad”, apuntó.