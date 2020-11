Yucatán, “omiso” en aplicar leyes

Se requieren más mecanismos en el gobierno, señalan

“Yucatán es un estado a la vanguardia en la aprobación de leyes, pero omiso en su aplicación”, señaló la activista social Adelaida Salas al referirse a la Ley estatal de protección a la maternidad y la infancia temprana, recién aprobada en el Congreso.

Ella reconoció que si bien tiene algunos conocimientos sobre esa ley, más que el contenido de la misma lo que más le preocupa es su aplicación porque el Congreso aprueba leyes, pero el Estado debe instaurar los reglamentos y mecanismos para que éstas funcionen.

A su decir, por lo general el gobierno carece de los recursos económicos, humanos e infraestructura para echar a andar esas leyes, lo que trae como consecuencia que éstas no se apliquen.

Entrevistada vía telefónica por el Diario, Adelaida Salas explicó que la falta de una reglamentación y recursos suficientes hacen que las leyes aprobadas no puedan aplicarse, por lo cual los delitos persisten sin ser sancionados.

La activista explicó que el trabajo que llevan al cabo las organizaciones de la sociedad civil en apoyo a los grupos vulnerables se topan todos los días con situaciones que, aunque se enmarcan dentro de una ley, no existen las instancias o mecanismos para ser atendidas.

También subrayó que la actual pandemia de Covid-19, las restricciones a la movilidad y la sana distancia han dejado en un estado de indefensión a numerosos grupos vulnerables, mujeres que sufren violencia intrafamiliar, niños abusados u hogares en el abandono por padres que se han desatendido de sus obligaciones pretextando la pandemia.

“Hay muchos casos de violencia contra las mujeres, de abusos contra menores; la pandemia ha sacado lo peor de la gente en el confinamiento y existen muchos ataques contra niños que no se están investigando ni sancionando” concluyó.— Emanuel Rincón Becerra

De un vistazo

Falta de instituciones

Adelaida Salas destacó que hay muchas fallas del Estado, las organizaciones civiles tienen que hacer el trabajo que no realizan las autoridades porque las leyes se aprueban, pero no hay modo de echarlas a andar porque las autoridades no reglamentan o crean las instancias que deben procurar su cumplimiento.