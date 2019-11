No alimentarse bien trae males mentales

Yucatán registró, en 2018, 22 mil casos de obesidad

Paulino Dzib Aguilar, especialista en salud mental y psicología forense, confirmó que los desórdenes alimenticios y padecimientos como la obesidad representan un alto riesgo para la salud mental de quienes los sufren.

En entrevista con la agencia Notimex, el profesor investigador de la Uady explicó que una alimentación no balanceada no solo afecta el peso o apariencia de las personas, sino que puede provocar situaciones más graves en el mediano y largo plazo en el estado de salud mental de quien no cuida la calidad de su alimentación.

“Estudios han comprobado que hay una relación entre la serotonina y los carbohidratos que se introducen al cuerpo vía ingesta de alimentos”, expuso.

La serotonina es conocida popularmente como la “hormona de la felicidad” y es una sustancia química producida por el cuerpo humano que funciona como un neurotransmisor, expresó.

“Esta sustancia transmite señales entre los nervios y se cree que es responsable de mantener en equilibrio nuestro estado de ánimo, por lo que el déficit de serotonina podría conducir, en algunas ocasiones, a cuadros de depresión que también puede afectar nuestro equilibrio y salud mental”, precisó.

Según agregó, la dieta en Yucatán y en otros puntos del país es muy alta en grasas y carbohidratos, por lo cual “demasiados carbohidratos, no solo hacen que la persona tenga problemas de obesidad y sobrepeso, sino problemas con la segregación de serotonina o su ‘hormona de felicidad’”, apuntó el especialista.

Además, sostuvo, está comprobado que una mala alimentación puede provocar trastornos en el sueño y su calidad.

“Cuando uno no duerme adecuadamente, secreta una sustancia que se llama cortisol y esa sustancia se pega a una proteína que se llama TK1, lo que provoca trastornos en la generación y procesamiento de insulina”, comentó Dzib Aguilar.

En este sentido, explicó que la insulina es una hormona que regula los niveles de glucosa en la sangre, la cual es la principal fuente de energía para el cuerpo, así que puede afectar el rendimiento e incluso el estado de ánimo de la persona.

Esa mala calidad de sueño puede afectar tanto a la persona que come demasiado como a la que tiene padecimientos como la bulimia o la anorexia. Sin embargo, en México al igual que en la gran mayoría de los países, la población obesa es muchísimo mayor a la población bulímica o anoréxica.

“Por ejemplo, hoy hay en el mundo más gente obesa con problemas de salud, que personas pasando problemas de salud por falta de comida y la cuestión, hay que insistir, no solo es un asunto de salud física, sino también se refleja en la salud mental de la población”, sostuvo.

Por ello, las personas con sobrepeso deben cambiar su régimen y ocuparse de tener una buena calidad de sueño, pues ambas cosas pueden afectar su estado de salud mental y por ende su calidad de vida, abundó el especialista de la Uady.

Índices estatales

El especialista aseveró que México es uno de los primeros lugares en el mundo con población obesa que padece trastornos y malos hábitos en torno a la ingesta de alimentos. En Yucatán, el año pasado se diagnosticaron 22 mil casos de obesidad, de los cuales 14,229 (65%) se presentaron en mujeres y 7,771 en hombres.