Yucatán resentiría más las políticas equivocadas

El proyecto del Tren Maya, entre lo poco positivo

El maestro Álvaro Cano Escalante, experto en finanzas, vislumbra dos efectos para Yucatán —uno positivo y otro muy malo— de las iniciativas en materia económica del gobierno federal.

La vertiente positiva se refiere al proyecto del Tren Maya, que puede significar una gran oportunidad de inversión en la entidad… “si llegara a concretarse”.

Lo negativo está en las numerosas decisiones equivocadas que están empeorando la precaria situación de la economía nacional y que afectarían más a los estados de economías más pequeñas, como Yucatán.

Falsa austeridad

López Obrador, dice, se ha dedicado a señalar que recibió una economía enferma y aunque es cierto que existía una desaceleración, ha desperdiciado el tiempo buscando justificaciones en lugar de dedicar esfuerzos y recursos para sacar adelante al país. “Pienso que lo que ha hecho y ha dejado de hacer ha empeorado las cosas”.

Cano Escalante asegura también que la “austeridad republicana”, uno de los principios fundamentales de este gobierno junto con el combate a la corrupción, solamente existe en el discurso de López Obrador.

“No es como con Zedillo, quien, ante una de las peores recesiones en la historia de México, tuvo que hacer un recorte general al gasto público, es decir, el presupuesto tuvo una contracción en términos reales”.

“En este caso no es así, no hay tal austeridad porque el gasto no disminuyó, al contrario, aumentó en relación con el año pasado y se espera que vuelva a incrementarse el próximo año. A lo que se está dando el nombre de austeridad es en realidad una serie de recortes a programas identificados con sexenios pasados”.

Ha habido un recorte a esos programas en particular y después a otras actividades que quizá no se habían contemplado, pero no ha sido por austeridad sino para alimentar con recursos financieros las iniciativas que son el distintivo de esta nueva administración, afirma.

“Hablamos de proyectos faraónicos como el rediseño de las operaciones aeroportuarias en el centro del país, la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya”.

El gobierno actual se ha encontrado con barreras que no había contemplado inicialmente y que están significando un gasto mayor de lo pensado.

Los recortes buscan sostener la posibilidad de que esos proyectos se realicen. “No hay tal austeridad. Hay reacomodo del presupuesto público hacia las actividades y los proyectos que son representativos de este gobierno”.— Mario S. Durán Yabur.

Un año

Mañana lunes se cumple un año del triunfo de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones presidenciales. Habrá un baile y un mitin en el Zócalo de Ciudad de México.

Marcha atrás

Gobernación giró un aviso a todas las radiodifusoras y televisoras del país para que se realice la transmisión en cadena nacional del evento. Ante las críticas, dio marcha atrás.