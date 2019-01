Yucatán, sin desabasto de gasolina: Profeco

MÉRIDA.— La Profeco Yucatán indicó que no hay problemas de dasabasto de gasolina en la entidad. La dependencia pide a la sociedad no caer en compras de pánico.

De acuerdo con la oficina estatal, hasta el momento no hay ningún reporte de desabasto. Sin embargo, en caso de que se presente exhortó a la gente a no caer en compras desesperadas.

También afirmó que al menos en Yucatán habrá existencia, lo único que puede pasar es que se atrasen las entregas en algunos puntos, pero no hará falta.

Si sucediera algún problema con desabasto de combustible, la dependencia precisó que se tiene que reportar de manera inmediata a México para que se atienda lo más pronto posible.

Pero se aseguró que están pendientes de cualquier eventualidad, además de que están haciendo monitoreos todos los días.

Por último, se invita a todos los consumidores a denunciar cualquier situación en caso de que tengan algún problema con la gasolina, al 01800 4688722.

El desabasto de combustible en otros estados del país no afectarían en lo más mínimo a Yucatán: primero, porque el abasto llega por mar, sin problema alguno, y segundo, porque no hay las circunstancias y afectaciones que sí se registran en las otras entidades, dijo Michel Salum, presidente de la Cámara de Comercio de Mérida.

“En Yucatán no hay ningún problema de desabasto del combustible, hasta el momento esto ocurre solo en diversos estados del centro del país y es por todo lo que se está retomando, pero no nos afecta, al menos no por ahora”, afirmó.