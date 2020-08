Yucatán supera los 12 mil contagios acumulados de Covid-19

MÉRIDA.- Este día se sumaron 211 nuevos contagios, además de 34 lamentables fallecimientos por Covid-19 en Yucatán.

12,033 son positivos . 130 de los casos son de otro país u otro estado.

9,576 ya se recuperaron, no presentan síntomas y ni pueden contagiar.

438 pacientes se encuentran estables y están aislados en sus hogares. Y que el personal médico los monitorea constantemente. Presentan síntomas leves.

3,908 casos de vigilancia centinela.

523 se encuentran hospitalizados y en aislamiento total.

27,322 casos sospechosos.

El rango de edad es de un mes a 98 años.

132 en Mérida

14 en Ticul

7 en Kanasín

6 en Tekax y Valladolid

5 en Progreso y Umán

4 en Peto

3 en Celestún y Santa Elena

2 en Acanceh, Tecoh, Tinum y Tizimín

1 en Baca, Chicxulub Pueblo, Chumayel, Conkal, Dzitás, Hoctún, Hunucmá, Izamal, Mama, Motul, Muna, Oxkutzcab, Río Lagartos, Sacalum, Tahmek, Temozón, Tepakán y Tzucacab.

1,602 en la zona Norte

1,786 en la zona Oriente

677 en la zona Centro

1,042 en la zona Sur

1,416 en la zona Poniente

Yucatán registra 1,496 defunciones.

Eran 19 hombres 15 mujeres, con un rango de edad de 30 a 87 años.

1.- Masculino 39 años de Campeche. HAS/Obesidad

2.- Femenino 72 años de Tekantó. HAS

3.- Masculino 75 años de Valladolid. HAS/DM

4.- Masculino 68 años de Quintana Roo. Sin comorbilidades

5.- Masculino 46 años de Chankom. HAS/Obesidad

6.- Masculino 58 años de Bokobá. DM/HAS

7.- Masculino 69 años de Chichimilá. DM

8.- Masculino 30 años de Mérida. Sin comorbilidades

9.- Femenino 65 años de Mérida. Sin comorbilidades

10.- Femenino 68 años de Espita. DM/HAS/Obesidad

11.- Femenino 69 años de Tixkokob. DM

12.- Femenino 87 años de Mérida. HAS/Enfermedad cardiovascular

13.- Femenino 64 años de Mérida. Sin comorbilidades

14.- Femenino 69 años de Valladolid. Obesidad

15.- Masculino 44 años de Mérida. Hepatopatía

16.- Femenino 67 años de Mérida. DM

17.- Masculino 61 años de Cacalchén. EPOC

18.- Masculino 65 años de Baca. Sin comorbilidades

19.- Masculino 70 años de Mérida. HAS

20.- Masculino 51 años de Mérida. DM/HAS/Obesidad

21.- Masculino 72 años de Cuzamá. DM/HAS

22.- Masculino 84 años de Seyé. Enfermedad cardiovascular/HAS

23.- Femenino 60 años de Kanasín. IRC/HAS

24.- Femenino 67 años de Mérida. HAS

25.- Masculino 60 años de Mérida. HAS/DM

26.- Femenino 64 años de Mérida. Asma/Obesidad

27.- Femenino 60 años de Muna. HAS/EPOC/DM

28.- Masculino 77 años de Mérida. Sin comorbilidades

29.- Masculino 55 años de Mérida. HAS/IRC/DM

30.- Masculino 54 años de Mérida. HAS

31.- Femenino 68 años de Mérida. HAS/DM

32.- Masculino 72 años de Mérida. HAS

33.- Femenino 80 años de Valladolid. HAS

34.- Femenino 49 años de Mérida. HAS/DM

Siglas: HIPERTENSIÓN ARTERIAL SISTÉMICA (HAS), DIABETES MELLITUS (DM) e INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA (IRC).

En la línea telefónica 800 YUCATÁN (800 982 2826) se atiende en español y en maya y es para uso exclusivo de personas que presenten síntomas del Covid 19.

En el sitio de internet también se ofrece información en maya y en español.

El chat de WhatsApp en el número 999 200 8489 en español y 9991 40 66 22 en lengua maya ofrece un diagnóstico automatizado y en caso de ser necesario ponerse en contacto con las autoridades y ser atendido ante los síntomas de Coronavirus.

También está en funcionamiento el Chat de la Salud, vía la red social de Facebook.

La aplicación Meditoc está diseñada para uso único y exclusivo de quienes presentan síntomas de Coronavirus. Es gratis y se encuentra disponible para su descarga en Apple Store, para teléfonos iPhone y tabletas iPad, y en Play Store, para dispositivos con sistema operativo Android.

Asimismo, reiteraron que entre las medidas básicas de prevención están lavarse las manos frecuentemente utilizando agua y jabón o soluciones a base de alcohol gel al 70 por ciento; al estornudar o toser es importante cubrirse la nariz o la boca con un pañuelo desechable o con el ángulo interno del brazo; y en caso de estar enfermo no salir del hogar. De igual forma, evitar el contacto directo con personas que tengan síntomas de resfriado o gripe y no automedicarse.