Yucateca denuncia que fue despedida tras participar en el 9M

Una joven identificada como Paola Herrera (@paola_coutino) denunció en redes sociales que fue despedida de su trabajo este martes, supuestamente por faltar el lunes 9 de marzo, durante el paro nacional convocado por la iniciativa #UnDíaSinNosotras.

Gente, me acaban de correr por faltar ayer, alguien me da apoyo legal??

“Gente, me acaban de correr por faltar ayer , alguien me da apoyo legal??” (sic), escribió Paola en Twitter, donde recibió casi 10 mil reacciones y dos mil respuestas.

La joven confirmó a una usuaria que es de Mérida (Yucatán) y que trabajaba para la empresa PDE Estructurales (un tuit que más tarde eliminó).

Incluso fijó una publicación de febrero pasado en la que criticaba el “falso” feminismo de su jefe.

Les comparto que mi jefe cambio su foto de whats a un texto qu dice que apoya el mov de las mujeres, que muy listón morado, etc... SO SAVAGE, cuando le dije que necesitábamos hacer algo con el estacionamiento porque los borrachos me seguían al coche él sólo se rió.

El 9 no voy.