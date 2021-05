"Ojalá termine este odio y rencor": Yucateca vive bombardeo en Israel

ISRAEL.- Es 11 de mayo en la noche y se escuchan las sirenas, los coches y las personas están en las calles y el temor se siente en la voz de la yucateca Priscila Morales Leal. “Están cayendo, están cayendo. ¿Qué hacemos? ¡Uay, uay!" dice mientras busca refugio. Las siguientes imágenes muestran la destrucción tras los cohetes, una mirada a lo que se vive en Israel con los bombardeos ante el aumento de violencia entre israelíes y palestinos.

Testimonio desde la guerra

Priscila es meridana y llegó a Israel hace siete años luego de conocer a su esposo, un judío israelí. En entrevista para el Diario con las periodistas Thiaré Perez Pacab y Regina Montañez Raz confiesa que su historia empezó a escribirse en Cancún en “Cocobongo” mientras ella estaba en un viaje con sus amigas.

“Fue amor a primera vista, vine a Israel por amor”, declara. Ella es quiropráctica y él trabaja en un restaurante. Ahora adoptó el apellido de su esposo y es Priscila Naftali.

El martes se vivía un día más en el estallido de violencia más grave desde la guerra de 2014, año en el que la meridana llegó al país de Oriente, en donde también vivió la guerra.

“No es lo mismo escuchar las sirenas desde tu casa, donde tienes minuto y medio para esconderte en el búnker que en la calle”. “Estoy en el centro y las alarmas no se escuchan desde hace muchos años. Estaba saliendo del trabajo cuando en el camino estaba en mi auto y la gente me empieza a gritar ´corre´, ´sal de tu auto´. Entré en pánico no sabía qué hacer en ese momento. Estaba en la calle y no sabía a dónde correr”, explica.

Los ataques israelíes derribaron la mayor parte de un edificio de varios pisos en el centro de Ciudad Gaza el miércoles por la mañana. Milicianos de Hamas lanzaron decenas de cohetes hacia la zona metropolitana de Tel Aviv.

Las Fuerzas de Defensa de Israel 🇮🇱 logran derribar el Edificio Sharuk, el centro de comunicaciones e inteligencia de Hamás. pic.twitter.com/jIywemWEQN — Agustin Antonetti (@agusantonetti) May 12, 2021

“Parecen fuegos pirotécnicos, pero son bombas que te están tirando. Es algo impresionante”, narra Priscila. Ayer pararon las alarmas, llegué a donde vivo, entré al búnker y esta fue una situación que en realidad no le deseo a nadie”.

AHORA: El sistema de defensa antiaéreo de Israel, respondiendo una ofensiva desde Gaza. pic.twitter.com/mseHh4qMAV — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) May 11, 2021

Israel y Hamas han tenido tres guerras desde que el grupo islamista arrebató el control de Gaza a fuerzas palestinas rivales en 2007. Los conflictos finalizaron luego de que potencias regionales e internacionales convencieron a ambas partes de que aceptaran una tregua informal.

Como en todos los conflictos siempre hay bandos, pero Priscila tiene un mensaje que es difícil de ignorar.

“La gente civil que está en Palestina no tiene nada que ver. Esto es obra de los grupos terroristas, ojalá un día termine este odio y rencor. Soy una yucateca que vive aquí, somos personas, tenemos terror de esta situación”.

Las calles de Israel

Desde su casa y en una charla por Zoom, la yucateca narra también su noche (por el horario) de miércoles.

“Toda la noche nos estuvieron bombardeando. Cancelaron todo en el trabajo y se espera otro ataque hoy a las 7 de la noche. Cerraron todo, estamos encerrados en la casa. Puedo correr el búnker y resguardarme. Hay personas que duermen en la sinagoga”, explica.

La inestabilidad en Jerusalén se extendió a todo Israel, con un auge de la violencia entre grupos en comunidades con población árabe y judía, y Hamas convocó a una insurgencia. La última también comenzó con violencia en la Mezquita de Al-Aqsa, en 2000, y duró más de cinco años.

“Ayer quemaron montón de autos. Apedrearon a personas en la calle, a judíos. Esto se está poniendo muy feo”, confiesa. “Nos avisan de los ataques también en redes sociales”.

Yucatecos y mexicanos en Israel

Priscila no está sola en “Tierra Santa”, ahí también vive una comunidad de mexicanos con otros yucatecos.

“Muchos están asustados”. “Tengo una conocida que está en Palestina y que me dio fuerzas y nosotros también queremos paz, no importan los bandos”.

Los ataques

Los gobernantes de Hamas en Gaza y otros grupos armados lanzaron cientos de cohetes, que en ocasiones sobrepasaron las defensas antimisiles israelíes. El sonido de las sirenas antiaéreas y las explosiones llegó hasta Tel Aviv y a otras ciudades como Herzliya, en donde vive Priscila.

El fuego

Los ataques a israelíes apuntaron a las torres de apartamentos en la Franja de Gaza, donde dos millones de palestinos viven bajo un asfixiante bloqueo de Israel y Egipto desde que Hamas tomó el poder del territorio en 2007. Los disparos de advertencia permitieron desalojar a los civiles de los edificios, pero los daños materiales serán inmensos.

El mensaje de la yucateca a la comunidad internacional es de unión. “Por favor no se dejen llevar por las redes sociales, hay mucha manipulación en la información. No hay que buscar culpables, hay mucha gente que no tiene nada que ver y estamos sufriendo el terror. Solo queremos paz. Vivir aquí es otra cosa, nadie lo va a contar, a menos que lo vivas en carne propia”, finaliza.

Las víctimas

Justo después del amanecer del miércoles, Israel realizó docenas de ataques aéreos en unos pocos minutos contra instalaciones policiales y de seguridad, según testigos. El humo se alzó sobre Ciudad de Gaza.

🇮🇱🇵🇸 | AHORA: Centro de Israel: pic.twitter.com/1v8CKrAOpS — Alerta News 24 (@AlertaNews24) May 11, 2021

La cifra de muertos en Gaza subió el miércoles a 43 palestinos, incluidos 13 niños y tres mujeres, según el Ministerio de Salud. Casi 300 personas resultaron heridas, incluidos 86 niños y 39 mujeres. Seis israelíes, incluidas tres mujeres y un niño, murieron entre el martes y la madrugada del miércoles por fuego de cohetes, y docenas de personas resultaron heridas.

El nuevo estallido de violencia comenzó hace un mes en Jerusalén, donde las tácticas policiales durante el mes sagrado musulmán del Ramadán y la amenaza de desahucio de docenas de familias palestinas a instancias de colonos judíos causaron protestas y choques con la policía. Un foco de tensión fue el complejo de la Mezquita de Al Aqsa, un lugar sagrado para judíos y musulmanes.

Estas son las imágenes de un autobús en el centro de #Israel en llamas tras ser impactado por un cohete disparado desde #Gaza.



No queda ninguna duda: el único objetivo de #Hamas es asesinar israelíes. #Israel protegerá a sus ciudadanospic.twitter.com/qWNIFxSpkV — Israel en Español (@IsraelinSpanish) May 11, 2021

Priscila compartió su primer vídeo en su cuenta de Instagram y después apareció en varios medios de comunicación. Cuando la periodista Thiaré Perez la contactó, accedió a contar su historia para que una guerra internacional se sintiera cercana, como una yucateca en tierra lejana, pero también como una civil en medio del conflicto. En Instagram aparece como Priscila_Naftali y usa su cuenta informar cómo se vive la inestabilidad en Jerusalén.

Aquí el vídeo de su testimonio