Yucateca varada en Indonesia por coronavirus; no puede volver a China

MÉRIDA.- Una joven yucateca se encuentra varada en Indonesia y no puede regresar a China, donde estudia un posgrado, debido a la contingencia sanitaria por la expansión del coronavirus 2019 -nCoV.

Nayeli Gartner Santiago, es egresada la Licenciatura en Comercio Internacional de la Uady, quien, a través del Instituto Confucio, obtuvo una beca para estudiar en la Universidad de Xiamen.

La joven, según contó su madre, Angélica Santiago Olvera, al Diario, viajó a Indonesia con varios compañeros, aprovechando las vacaciones con motivo del Año Nuevo Chino. El 5 de febrero viajaría a Malasia y de allí regresaría a la provincia china de Fujián, donde se encuentra la universidad.

Tiene los recursos limitados

Sin embargo, un par de días antes, una profesora se comunicó con ellos para recomendarles que se queden en donde están y no regresen a China debido a los casos de coronavirus. Ante el aviso, sus compañeros, oriundos de Alemania, España y Ecuador, volaron a sus países de origen.

“Mi hija está atorada en este momento en Indonesia y no puede hacer nada. Ella salió con su maletita y recursos limitados para conocer un lugar cercano y cuando quiere regresar (a China) le dicen que no”, dice su madre.

Angélica desde Yucatán y Nayeli desde Indonesia no saben qué hacer. “No se quiere quedar allí, en un país musulmán donde no es tan fácil la vida para las mujeres. Y sin recursos económicos”.

Y, además, su tarjeta del banco de China está bloqueada y no puede retirar dinero pues para solucionarlo tendría que viajar a China.

La madre espera que alguna institución, así sea la Uady, la Secretaría de la Juventud o cualquier instancia de gobierno, la ayude para que su hija pueda salir de Indonesia.

Además informó que regresar a México por cuenta propia es algo casi imposible; ya que no cuenta con el dinero necesario para que Nayeli viaje a México y luego vuelva a China cuando se reanuden las clases. “De plano sería perder su beca”.

En el peor de los casos, Nayeli regresaría a China antes de que cierre sus fronteras, según se ha rumoreado. Lo que la obligaría a encerrarse en su departamento del campus hasta que termine la contingencia y se reanuden las clases.

La madre de la joven supone que la medida tomada por la universidad, que se encuentra a más de mil kilómetros de Wuhan, donde se originó el brote del coronavirus, es lógica, debido a la gran cantidad de estudiantes de varias partes del mundo.

Por ello dice que Nayeli no puede regresar a China, pero tampoco se puede quedar varada en Indonesia.

“Necesitamos apoyo; no sabemos de quién, pero ella lo necesita”, afirma. Además recordó que Nayeli, quien en marzo cumplirá 23 años, ha sido una alumna destacada que, incluso terminó con el mejor promedio de su carrera.

Además, en los primeros meses de iniciar sus estudios en Xiamen ganó un premio por un ensayo que escribió para promover a la universidad china.

En China hay otros cuatro yucatecos becados como parte del programa Movilidad Estudiantil de la Uady.- Iván Canul Ek

Síguenos en Google Noticias