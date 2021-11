Premio de talla mundial

Galardón para un yucateco por un proyecto electoral

Hace diez años, Mario Padrón Estrada llegó a Ciudad de México con muchos sueños y una pequeña maleta, con el propósito de abrirse horizontes profesionales más amplios que los experimentados en Mérida.

Hoy, como director de una consultoría en comunicación estratégica ya consolidada, es el primer yucateco que recibirá uno de los premios Napolitans, que otorga la Washington Academy of Political Arts and Sciences a lo más sobresaliente del ramo de la consultoría política y electoral.

El trabajo galardonado está ligado a la campaña electoral de 2018 en Yucatán, específicamente del Distrito 3 federal, y al rompimiento del bipartidismo en Mérida. Se entregará el próximo sábado 17, en una ceremonia en Washington, D.C.

Además, la academia lo postuló a otro premio en su edición 2021: el de Consultor Revelación del Año, junto a otros profesionales de México y otros países.

En el argot de la consultoría y la mercadotecnia política, la Washington Academy es el equivalente a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, y sus premios —en su respectiva dimensión— pueden ser considerados los pares de los Óscar de la industria del cine.

En el ámbito profesional, codearse con quienes reciben esos reconocimientos representa una incursión en las Grandes Ligas, si se aplica un término beisbolero.

¿Por qué el premio?

El reconocimiento a Mario Padrón y Grupo Stratega, empresa de la cual es director general y fundador, corresponde a la categoría de “Honorable mentions” (Menciones de honor), que se otorgan a campañas, individuos y trabajos que no tuvieron oportunidad de postularse en el año que les correspondía pero tienen el mérito necesario para recibir el galardón.

En este caso, la distinción recae en el rubro de campañas. La de Grupo Stratega es “Persuasión a través de Hiper-Segmentación: Distrito Federal 3-Yucatán”.

En una entrevista, el maestro Padrón Estrada explica que el trabajo consistió en una estrategia paralela en la campaña de 2018 en el distrito ya mencionado. No estuvo vinculada a la campaña oficial de ningún partido.

En primer lugar menciona los logros de esa campaña alterna: se rompió el bipartidismo histórico en Mérida, de PAN y PRI, y se consiguió que por primera vez —y única hasta ahora— tres candidatos abanderados por un partido distinto a los tradicionales —Morena— alcanzaran el primer lugar en la votación de sus respectivos cargos de competencia. Esto se tradujo en resultados a favor del candidato morenista a la Presidencia de la República y en los triunfos de los candidatos del mismo partido a las diputaciones federal y local de esa demarcación.

En el caso del ganador de la diputación federal se llegó a los tribunales, que ordenaron nuevo recuento de votos luego de que se había otorgado constancia de mayoría a la candidata de otro partido.

El candidato de Morena a gobernador no ganó, pero obtuvo en ese distrito su mayor votación en relación con las demás demarcaciones del Estado.

¿Cómo se hizo?

El entrevistado explica que la estrategia paralela se basó en una hipersegmentación focalizada, que consistió en detectar públicos específicos para diseñar minicampañas dirigidos a ellos.

Mediante esa hipersegmentación se ubicaron nichos de electores que por sus características fueran más propensos a recibir y aceptar el mensaje de Morena. Así, se diseñaron “tiros” específicos para micro-grupos sociales y se emitieron mensajes para cada público objetivo.

El director de Grupo Stratega precisa que la campaña paralela no fue solo digital. También se hizo trabajo “de tierra” y se usaron procedimientos tradicionales para llegar a los micro-grupos.

El reto, añade, era grande porque antes de 2018 en Mérida no había afinidad con el movimiento de Andrés Manuel López Obrador. En 2015, Morena solo obtuvo el 4.4% de los votos depositados en el Distrito 3 federal.

A una pregunta, explica que no se puede dejar de ver el arrastre que traía el candidato presidencial, pero las evidencias de elecciones anteriores muestran que en Mérida no lograba entrar. No lo consiguió en 2006, ni en 2012, ni en 2015, y eran años en que ya tenía alta presencia en otros estados, sobre todo en los del Sureste.

También explica que en esa campaña se aplicó lo aprendido en estrategias electorales anteriores, en las cuales incorporaban elementos nuevos en cada ocasión. Esta vez decidieron reunir experiencias y ejecutarlas.

Más adelante revela que es la primera vez que participan en la competencia de los Napolitans, que antes se llamaban Napolitan Victory Awards. Decidieron hacerlo con la citada campaña.

Como parte del proceso sostuvo una entrevista con el equipo organizador del certamen, que lo invitó a participar también en la categoría de Consultor Revelación del Año.

Y entonces nació la idea de postular en esa clasificación una estrategia relacionada con el colectivo ciudadano ¡Ya Basta!: el logro de la declaración y establecimiento de Parlamento Abierto en el Congreso local, en 2020.

Esa estrategia, añade el consultor, tiene el antecedente de una lucha ciudadana que tomó forma con ¡Ya Basta! hace cuatro años. El proyecto fue diseñado e impulsado por Grupo Stratega.

Mario Padrón es licenciado en Comunicación con Maestría en Ingeniería en Imagen Pública. Tiene diplomados en Imagen Política y Comunicación Digital y es catedrático universitario. Ha cursado estudios complementarios en la Universidad Pontificia de Salamanca.— ÁNGEL NOH ESTRADA

Napolitans Detalles

Los Napolitans son los más prestigiados reconocimientos en la consultoría política.

Padre de la consultoría

En el sitio digital de la Washington Academy se indica que son los únicos premios que tienen el sello de aprobación de la familia de Joseph Napolitan, considerado el padre de la consultoría política.

Solo para el primero

La convocatoria de los Napolitans se extiende a más de 30 países e incluye una variedad de categorías que se extienden a campañas presidenciales, estatales y locales para premiar solo al primer lugar.

Campañas y audiencias

La Academia señala que estos premios reconocen el gran talento y trabajo de profesionales en la comunicación política que trabajan con campañas y audiencias de habla hispana en todo el mundo.

El primer yucateco

Mario Padrón Estrada, con Grupo Stratega, será el primer yucateco en recibir el premio, que ya han obtenido otros mexicanos. En la última década ha asesorado más de 30 proyectos electorales y de gobierno y es también experto en manejo de crisis. Ha prestado sus servicios también a ONG’S, figuras públicas, marcas comerciales y medios de comunicación.