Yucatecos en un concurso nacional de matemáticas

Van a un examen de conocimientos

Un grupo de 10 estudiantes de bachillerato representará a Yucatán en la “Séptima Espartaqueada Nacional de Matemáticas” que se realizará este fin de semana en Tecomatlán, Puebla, anunció la dirigente local de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios “Rafael Ramírez” (Fnerrr), Mirna Leticia Noh Cahun.

El certamen lo organiza la propia Fnerrr en coordinación con el movimiento Antorcha Magisterial y el Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.

Los estudiantes yucatecos fueron seleccionados entre los 250 afiliados en el estado a la Fnerrr.

El evento, que congrega a unos 5,000 estudiantes de los 80,000 afiliados a Fnerrrr en el país, es un espacio destinado al desarrollo y la profundización en el estudio de las matemáticas, asignatura que suele ser muy difícil para muchos alumnos lo que queda demostrado en las estadísticas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico donde México ocupa el nada honroso penúltimo lugar de entre los 34 países que integran ésta organización.

Los 10 estudiantes van respaldados por recursos de la propia Fnerrr nacional, dado que desde hace seis meses la representación local de ésta federación no recibe apoyo alguno del actual gobierno estatal ni de la república.

Mirna Leticia Noh destacó que la agrupación estudiantil a su cargo tiene que buscar recursos realizando labores de boteo en las calles de Mérida, a fin de cubrir sus necesidades más apremiantes en los albergues que tiene a su cargo en Kanasín, Peto y Valladolid, hasta donde llegan estudiantes de comunidades apartadas y de escasos recursos para hospedarse.

“Hace más de seis meses que los estudiantes de la Fnerrr fueron abandonados por el gobierno estatal y el federal”, lamentó.

“Ni una beca, ni un recurso para mantenimiento de edificios, libros, material escolar, ni un peso para la reparación de bombas extractoras de agua o reparación de baños, nada para la compra de despensas para los muchachos que se alojan en los albergues; al gobierno de Mauricio Vila no le interesa apoyar a los estudiantes de escasos recursos porque nos consideran insignificantes, porque para el lo importante es beneficiarse primero él y quienes no pueden acceder a educación se queden en la ignorancia y el olvido”, advirtió la joven.— Emanuel Rincón Becerra

“¿Porque no nos da la cara el gobernador?, ¿Por qué no nos atiende?, ¿porque todo lo que solicitamos, por muy justo o elemental que sea, recibimos un no por respuesta?, ¿Por qué sí sabe lo importante que es una beca para poder estudiar, ninguno de los 250 estudiantes de bachillerato de nuestra agrupación ha sido beneficiado con una, sea estatal o de las que otorga a nivel nacional el gobierno federal?. Quiero creer que no es nada personal, pero no me queda mucho que dudar: No nos apoyan porque somos gente que no significa ni vale nada para el gobierno porque provenimos de niveles sociales bajos”, apuntó la entrevistada.

La entrevistada anticipó que el próximo 27 de mayo en el país habrá una marcha de protesta en Ciudad de México, convocada pro Fnerrr, para reclamar a las autoridades la falta de apoyo a los estudiantes. En Yucatán habrían actividades paralelas que se darían a conocer en breve.

