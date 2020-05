“1.2 millones de empleos menos”

Solicitudes para apoyo en EE.UU. siguen al alza

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Después de darse a conocer la pérdida de 555 mil 247 empleos en abril, Bank of America calcula que al cierre de 2020 los efectos de la pandemia de Covid-19 se pierdan 1.2 millones de empleos en México.

“Prevemos que continúe la destrucción formal de empleos, aunque a un ritmo menor a medida que la economía vuelve a abrir gradualmente. Calculamos que la economía pierda un millón 200 mil empleos formales en 2020, una cifra consistente con nuestra expectativa de una contracción del PIB del -8%”, señaló la firma.

Para el organismo bancario, el riesgo más importante sobre el empleo en México es que la contracción económica termine siendo más profunda de lo esperado en Estados Unidos o si hay un aumento en los casos de Covid-19 a lo largo del año.

“Por el lado positivo, el riesgo es que los trabajos se recuperen más rápido de lo que anticipamos, dado que México se apresura a reabrir, en sectores particulares vinculado a las cadenas de producción de Estados Unidos", añadió el banco.

Bank of America afirma que es poco probable que el gobierno aumente el gasto en gran medida, ya que podría deteriorar más la situación fiscal del país.

“La destrucción masiva de empleos hasta el momento empujará a la administración a aumentar la ayuda fiscal para apoyar a los desempleados e incluso los subempleados. Sin embargo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se ha negado a implementar medidas fiscales anticíclicas para ayudar a la economía", afirmó en su análisis.

Desempleo en EE.UU.

Las solicitudes de ayuda por desempleo en Estados Unidos siguen al alza. Ayer se informó que en la semana que terminó el 9 de mayo, 2 millones 981 mil norteamericanos pidieron el apoyo por desempleo del gobierno, con lo que más de 36 millones se han quedado sin trabajo en las últimas 8 semanas.

Este resultado muestra el impacto negativo en el mercado laboral estadounidense por el cierre de la mayor economía del mundo, debido a la pandemia.

Los recortes de plazas han afectado severamente a los migrantes mexicanos, muchos de los cuales estarían preparando su regreso al país, lo que podria afectar los flujos de remesas para lo que resta del año.

Las solicitudes iniciales de apoyo por desempleo de la semana pasada superaron las 2.5 millones esperadas por el mercado. Aunque el resultado de la semana pasada es el nivel más bajo de las últimas ocho semanas, continúa siendo más de 10 veces mayor a lo que se promedió en el 2019, de 223 mil solicitudes por semana.

Los demócratas presentaron un nuevo plan de estímulo económico para enfrentar el Covid-19, de 3 billones de dólares. La propuesta se presentó en la Cámara de Representantes y será votada, si no hay cambio de planes, este viernes.

No obstante, el plan no acaba de convencer y los demócratas necesitan el apoyo de algunos republicanos para sacarlo adelante, pero el partido de Donald Trump parece no estar de acuerdo.

ApoyoBancos

Bancos apoyarán a 2.7 millones de clientes con aplazamiento de pagos.

Programa de diferimiento

El programa de diferimiento de pagos de créditos por la contingencia sanitaria ha beneficiado a más de 2.7 millones de clientes, aseguró la Asociación de Bancos de México (ABM).

Desglose

El organismo agregó que alrededor de 1.4 millones de los apoyos corresponde a tarjetas de crédito; así como 240 mil a créditos para micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme).