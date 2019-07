Aerolínea cancela 10 vuelos y retrasa otros cinco; Profeco guía a pasajeros

CIUDAD DE MÉXICO.- Interjet canceló 10 vuelos y registró retrasos en otros cinco, lo que afectó a 216 pasajeros, informó la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Te puede interesar: Vía crucis de viajeros por cancelación de vuelos en Ciudad de México

Los vuelos cancelados

Las cancelaciones afectaron a diversos vuelos; seis de ellos que salieron del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con destino a Hermosillo, Oaxaca, Culiacán, Chetumal y dos a Mérida.

Otros cuatro provenientes de Oaxaca, Culiacán, Chetumal y Mérida que tenían como destino final la Ciudad de México.

Lee también: Varados 500 pasajeros en Cancún tras cancelación de vuelos

El motivo de la cancelación de esos 10 vuelos que afectaron a mil 557 personas fueron “necesidades operacionales“. Además de una supuesta “reestructura operacional”, por la mañana se retrasaron cinco vuelos de la Ciudad de México a Nueva York, Bogotá, Chicago, El Salvador y Cuba, lo que afectó a 659 pasajeros.

¿Qué hacer y cómo se indeminizan los vuelos?

La Profeco explicó que las personas que sufrieron la cancelación o retraso pueden solicitar el resarcimiento del daño toda vez que las cancelaciones y demoras sean imputables a la aerolínea.

Retraso superior a una hora

La Profeco aseguró que si el retraso del vuelo fue superior a una hora y menor a cuatro se puede compensar con descuentos para vuelos en fecha posterior hacia el destino contratado y/o alimentos y bebidas.

Cuando fueron dos a cuatro horas de retraso se les debe ofrecer un descuento no menor al 7.5% del precio del boleto,

Retraso mayor a cuatro horas

Si el retraso es mayor a cuatro horas se debe otorgar una indemnización por cancelación. Si se canceló el vuelo se puede pedir la reintegración del precio del boleto o la proporción que corresponda a la parte no realizada del viaje, más una indemnización que no será inferior al 25% del precio del boleto o del tramo del viaje que no se realizó.

Está la opción de ofrecer un transporte sustituto en el primer vuelo disponible y proporcionar acceso a llamadas telefónicas y envío de correos electrónicos, alimentos de conformidad con la espera, alojamiento en hotel del aeropuerto o de la ciudad y transporte del hotel al aeropuerto, de ser necesario.

Lee también: Miles de pasajeros afectados por la cancelación de vuelos en la Ciudad de México

Se puede ofrecer también transportar en fecha posterior al pasajero en una fecha posterior, pero al mismo destino. Además de una indemnización que no será inferior al 25% del precio del boleto o del tramo que no se realizó del viaje. La Profeco recordó que hay 830 quejas en contra de Interjet, así como 915 conciliaciones hechas, lo que ayudó a recuperar 6 millones 206 mil pesos. Esa aerolínea tiene una multa por 506 mil 819 pesos como una medida de apremio por los retrasos y cancelaciones. Profeco puso a disposición los teléfonos para presentar quejas 55 68 87 22, a través de Concilianet: http//concilianet.profeco.gob.mx. o por redes sociales @AtencionProfeco y Facebook: ProfecoOf