PAN arma pasarela de presidenciables para 2024: Mauricio Vila, entre ellos

MÉRIDA.- El Partido Acción Nacional realizará una serie de foros con "liderazgos panistas", quienes han sido mencionados como presidenciables para las elecciones de 2024 o han público su interés de participar en la contienda. El primero será el domingo 2 de octubre y entre los participantes estará el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal.

El presidente Nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, anunció el jueves pasado que serán cinco foros con la sociedad civil llamados "Por un México mejor", uno por cada circunscripción electoral, "para decir a los ciudadanos que sí hay de otra para México".

“Buscaremos presentar los buenos resultados de gobierno de Acción Nacional con la participación de algunos de nuestros liderazgos que tienen o han tenido responsabilidades administrativas de gobierno”, indicó.

En el primer foro temático, además de Vila Dosal, estarán la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos; el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri; el ex secretario de Gobernación y actual presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel; y el diputado federal, Juan Carlos Romero Hicks. Todos ellos han sido mencionados como posibles candidatos a la presidencia de México. La sede será la Ciudad de México.

Los foros se realizarán con un intervalo de 15 días a partir del 2 de octubre y las fechas para los cuatro restantes y sus ponentes, se darán a conocer en los próximos días.

Por su parte, Cecilia Patrón Laviada, secretaria del partido, destacó que en los foros se hablará de los temas que interesan a la gente, como la paz social, el combate real a la pobreza, cómo mejorar el empleo, educación y comunidades prósperas, entre otros.

“Más que una pasarela, yo veo la oportunidad de dialogar, de demostrar que los gobiernos del PAN dan buenos resultados, que son gobiernos que están por encima del promedio a nivel nacional en prácticamente en todos los indicadores, como la dinámica económica. Una gran oportunidad de demostrarle a la gente que los gobiernos del PAN son los que les dejan beneficios y que les dan resultados", dijo Mauricio Vila entrevistado por un medio nacional.

“No es un evento político, no es un mitin donde vamos a ver a quién le echan más porras, es un foro de resultados y de buen gobierno. Yo nunca he expresado la idea o la intención de estar en ninguna candidatura, este es un foro donde vamos a hablar de lo que estamos haciendo, compartiendo ideas y resultados, no es un evento de carácter electoral sino de buenas experiencias”.