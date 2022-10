Pobladores retienen y extorsionan a chofer de Dypaq accidentado en carretera de Chiapas

Pobladores de Oxchuc, municipio situado en los Altos de Chiapas, retuvieron durante 10 horas al chofer de un vehículo de la empresa Dypaq, filial de Grupo Megamedia, luego de haberse volcado cuando transitaba sobre la carretera Ocosingo-San Cristóbal de las Casas; sin que las autoridades de ese estado intercedieran para solucionar el caso, con el argumento de no tener injerencia en dicha comunidad.

El transporte, conducido por Irving Alejandro López González, había caído en el patio de una vivienda, cuyos moradores alertaron a los demás vecinos con el fin de retener la unidad y al operador.

El suceso ocurrió el pasado viernes. López González, a bordo de una camioneta Nissan Np300 de caja seca, regresaba a Tuxtla Gutiérrez tras haber realizado varias entregas entre la capital chiapaneca y Ocosingo cuando a las 8:30 de la noche, aproximadamente, un tráiler le cerró el paso, por lo que el chofer maniobró para no chocar.

No obstante, terminó saliendo de la carretera y cayendo en un predio particular.

Retienen, golpean y extorsionan a chofer accidentado

El chofer logró salir de la camioneta y comunicarse con el área operativa de Dypaq, antes de ser retenido y golpeado por los pobladores, quienes dijeron que solo lo liberarían a él y a la unidad si pagaba 15,000 pesos en ese momento.

Personal de la empresa se aproximó al sitio, pero los habitantes amenazaron con retener también el transporte y al personal que llegó para auxiliar si no pagaban. Al lugar también acudió el ajustador de seguros que, tras dejar el número de siniestro asociado, se retiró al ver los ánimos encendidos de la gente.

Imagen de los pobladores que amedrentaron al chofer que sufrió un siniestro en carretera. Foto de Megamedia

Los representantes de la empresa pidieron tiempo a los vecinos para ir por el dinero, a lo que accedieron con la condición de que el chofer permanecería con ellos como garantía; pero advirtieron que cuanto más tiempo pase aumentaría la cantidad para liberar el vehículo y al conductor.

Para entonces, familiares del operador también buscaron la manera de liberar a su pariente, lo que finalmente ocurrió a las 6 de la mañana del sábado.

Extorsión en carretera de Chiapas; autoridades no intervienen

No obstante, a pesar de haberse realizado el pago de $15,000, los vecinos no permitieron que se retire la camioneta, pues para ello habría que dar $30,000 más. Y para asegurar que se realice el pago, amenazaron que no iban a permitir que ningún transporte de Dypaq transite por esa carretera si la empresa decide abandonar la unidad.

Cabe señalar que representantes de la empresa acudieron las autoridades del estado de Chiapas, desde el momento de los hechos, pero estos declinaron tomar parte en el asunto, pues señalaron que en dicha comunidad la ley que impera es la de los habitantes, invitándolos indirectamente a “arreglarse con ellos”. Aspectos del vehículo accidentado. Foto de Megamedia

Hasta las 17:30 horas del sábado los directivos de Dypaq no habían podido rescatar el auto siniestrado.

No es el primer caso en el que las autoridades de Chiapas admiten abiertamente que la ley que impera es la de las comunidades, no la de la autoridad que ostenta los cargos públicos. Hace un par de años, en un hecho de tránsito, un vehículo de Dypaq golpeó el espejo de otro vehículo en el centro de San Cristóbal de las Casas.

Los pobladores retuvieron la unidad de la empresa de paquetería con el argumento de que lo liberarían a cambio de una cantidad de dinero exorbitante para ese hecho.

La policía llegó al lugar ya que estaba en el centro de la población y admitió que a los lugareños no les asistía la razón. Pero reconocieron que nada podían hacer y que debía pagárseles lo que pedían porque ahí impera su voluntad.