Arturo Zaldívar admite cercanía con el Presidente

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).— ¿Qué responde a quienes le acusan de estar demasiado cerca del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador?, preguntó un periodista de EFE al ministro Arturo Zaldívar.

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respondió lo siguiente:

“Primero, hay que decir, quienes hacen estas acusaciones cada vez queda más claro que lo hacen con una agenda política, que son descalificaciones gratuitas. En segundo lugar, una relación cordial, y una interlocución con el presidente de la República la han tenido todos mis antecesores. Lo que sucede es que las reuniones que he tenido con el presidente López Obrador son transparentes, son públicas, y antes se mantenían en secreto.

“Hay temas sobre los que tenemos que dialogar, sobre todo en momentos en los que el país está pasando por esta crisis de seguridad, de violencia a la que usted ha aludido. La relación, la cercanía y el aprecio con el presidente siempre ha sido sobre la base del respeto y de la confianza, y de la independencia del Poder Judicial.

EFE: La Suprema Corte ha tomado decisiones que se pueden calificar de progresistas, como la despenalización del aborto. Pero parece que el Legislativo no tiene mucha prisa. ¿A qué achaca usted esto?

Zaldívar: En México, el avance en los derechos no se ha logrado en los últimos años en sede legislativa, sino en sede judicial. Ha sido la Corte la que ha impulsado las grandes transformaciones en materia de derechos, todo lo que tiene que ver con los derechos reproductivos y sexuales de la mujer, del matrimonio igualitario. En el Congreso lo que hay son contiendas políticas y electorales. Nosotros en lugar de hacer un referéndum preguntando a la gente si apoyan un derecho, lo hemos hecho en sede jurisdiccional, lo que sí es peculiar, no es lo común. Por eso, la Corte mexicana es una de las cortes de más vanguardia en todo el mundo, no solo en América.