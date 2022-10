Katya Echazarreta: Así fue como llevó a su abuelito al espacio (VÍDEO)

MÉXICO.- El pasado 4 de junio la mexicana Katya Echazarreta cumplió su sueño y viajó al espacio exterior en la nave New Shepard, en la misión NS-21. Katya, de 26 años, fue seleccionada por la compañía aeroespacial Blue Origin para formar parte de su tripulación. No obstante, en uno de sus recientes videos, reveló que no viajó al espacio sola.

Desde que cumplió su sueño el trabajo de Katya ha sido reconocido por millones de personas; además, ha recibido diversos reconocimientos, como la llave de la Ciudad de México, un evento donde aseguró que ahora su meta es ayudar e inspirar a niñas y niños.

Así fue como Katya Echazarreta llevó a su abuelito al espacio

A través de su cuenta de TikTok (@katvoltage.mx), la joven nacida en Guadalajara, Jalisco, compartió el emotivo homenaje que hizo para que su abuelo, de alguna manera, pudiera conocer el espacio.

En el relato de la mexicana se explica que su abuelito falleció en 2021, antes de que se diera a conocer la noticia de que la joven se convertiría en la primera mujer mexicana en salir de la Tierra.

“¡Cuando subas, que no se te olvide saludarme!”, era lo que le decía el señor a Katya cuando la posibilidad de ir al espacio aún no se concretaba.

Cuando por fin se cumplió el sueño, Katya decidió hacer algo más que dedicarle un saludo desde el espacio exterior: se llevó algunas de las cenizas de su abuelo con ella.

“No fui la única mexicana que se fue al espacio ese día”, escribió en el video que, hasta este momento, ya superó el millón de likes, además tiene más de dos millones de reproducciones.

Hasta próximo aviso, no estoy bien, se me metió el video de @katvoltage al corazón uD83DuDC9B que chingona uD83EuDE90uD83DuDE80 pic.twitter.com/UYP3ivPkOS — world wide bitch. (@sofiberta) October 10, 2022

¿Quién es Katya Echazarreta?

Katya nació en Guadalajara, Jalisco, y llegó a Estados Unidos cuando tenía siete años. Con sus 26, se convirtió en la primera mujer nacida en México y la estadounidense más joven en ir al espacio.

La mexicana asistió a un colegio comunitario en San Diego, California, para después asistir Universidad de California Los Ángeles (UCLA), donde se graduó como ingeniera eléctrica.

La profesional fue patrocinada por el programa "Espacio para la Humanidad", que busca democratizar el acceso al espacio y la seleccionó entre siete mil postulantes.