Surge Unid@s, nueva fuerza opositora a AMLO ¿Sustituiría a Va por México?

Los empresarios Claudio X. González y Gustavo de Hoyos Walther anunciaron el lanzamiento de Unid@s, un organismo al que invitan a todos los que quieran defender la libertad y la democracia.

En redes sociales, Claudio X. González informó que mañana martes 11 será el lanzamiento de Unid@s, organización que buscará aglutinar a defensores de la libertad, la democracia e instituciones.

Convocan a participar en Unid@s, nuevo proyecto de oposición

"Bienvenidos las y los defensores de libertad y la democracia, y aquellos que creen que un mejor y más justo México es posible y que estén dispuestos a trabajar y sacrificar para hacerlo posible", señaló.

Bienvenidos las y los defensores de libertad y la democracia, y aquellos que creen que un mejor y más justo México es posible y que estén dispuestos a trabajar y sacrificar para hacerlo posible. pic.twitter.com/7h3eGEwKt4 — Claudio X. González G. (@ClaudioXGG) October 10, 2022

De Hoyos Walther, exlíder de la Coparmex, afirmó que "este 11 de octubre a las 11:00 hrs (centro) iniciará una nueva época. La era de #Unidos. Vamos a construir la #UnidadPorMéxico".

En redes sociales, usuarios opinaron que Unid@s surgirá ante el fracaso de Va por México, que formaron los partidos PAN, PRI y PRD.

Este 11 de Octubre a las 11:00 hrs (Centro) iniciará una nueva época. La era de #Unidos. Vamos a construir la #UnidadPorMéxico.

FB: https://t.co/7J3FjvdmhA

YT: https://t.co/Qe2U7iORN5 pic.twitter.com/QejpI2Tm0m — Gustavo de Hoyos Walther (@gdehoyoswalther) October 10, 2022

En la mañanera, AMLO se burla de Unid@s

El presidente Andrés Manuel López Obrador aprovechó su conferencia mañanera para burlarse del nuevo proyecto de los empresarios y opositores a su gobierno.

"Ahora Claudio X. González está llamando a una Nueva Alianza que se llama 'Unión'...'Unidos'; o sea, es la 'UFC: Unidos con Fuerzas Conservadoras'", señaló.

"Ya no es Va por México ni la 'Corrupción por México'. ¿Cómo se llamaba la otra? Mexicanos por la Corrupción", añadió.

Claudia Sheinbaum afirma que Unid@s "no tiene ideología ni proyecto"

Por su parte, la jefa de gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, considerada una "corcholata" de AMLO para sucederlo en la Presidencia, afirmó que "ya no fueron por México".

"Cada vez más se hace más conservador porque es justamente el lenguaje, hasta en algún momento hablaron de que eran de izquierda y ahora ya se movieron dependiendo de las circunstancias".

"En realidad no tiene proyecto, no tienen ideología, no tienen propuestas para el país, y lo único que tienen es que están contra el presidente de la República, eso los une. Por eso digo que ya fue por México".