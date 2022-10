John Ackerman denuncia censura dentro de Morena: ''Nos tildan de ‘traidores’''

CIUDAD DE MÉXICO.- John Ackerman, académico y activista político simpatizante de la 4T denunció una ola de censura y represalias a militantes de Morena por parte de su propio partido cuando expresan opiniones diferentes o critican las acciones de la organización.

Las críticas de Ackerman surgen después del cierre de sus espacios en la prensa y medios de comunicación como su columna en La Jornada y su programa en Canal 11 tras sus críticas al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado.

En un hilo de Twitter, el analista político resaltó que “es cierto que la Cuarta Transformación no censura a los periodistas o los voceros de la derecha”, pero que esta apertura a la libertad de expresión no se extiende a sus propios simpatizantes.

“La oposición conservadora hoy goza de una libertad de expresión inédita en los medios privados e incluso cuenta con una presencia importante dentro de los públicos [...] la misma tolerancia al parecer no aplica para los críticos internos que luchamos por la democratización de Morena y el poder de las bases”.

“A quienes tenemos la aspiración de ejercer la política de otra manera nos tildan de ‘traidores’ y nos llaman ‘divisionistas'”, agregó el columnista, en cuyos contenidos recientes a criticado el funcionamiento interno de Morena lo que “desagradó a más de un par de escuderos de la simulación”.

En su publicación en redes sociales, John Ackerman denunció que varios obradoristas en todo México han sido víctimas de “despidos, amenazas, allanamientos y escarmientos” por tener una postura diferente a la oficial dentro de Morena.

La represión se ha dado contra quienes se oponen a “las más rancias prácticas del viejo régimen en el seno del partido de la Cuarta Transformación”.

Ackerman afirmó estar acostumbrado a dichos abusos de poder y censura, que dijo ocurrieron durante los sexenios de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto “pero jamás imaginé que algo similar podría ocurrir dentro del marco de una Cuarta Transformación”.

