El fotógrafo Oscar Chávez Baez es hallado sin vida en Edomex

CIUDAD DE MÉXICO.- El fotógrafo Oscar Chávez Baez fue hallado sin vida en Tlalnepantla, Estado de México después de varios días desaparecido, según informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

De acuerdo con los informes de la FGJEM, Chávez Baez fue reportado como desaparecido en el centro histórico de la Ciudad de México, donde fue visto por última vez entre la noche del 7 de octubre y la madrugada del 8 de octubre.

¿Qué pasó con Oscar Chávez Baez, fotógrafo desaparecido en CDMX?

Oscar Chávez Baez fue visto durante la madrugada del 8 de octubre a las afueras de su domicilio en el Centro Histórico de CDMX vestido con una túnica amarilla, short negro, calcetas y sandalias.

La familia del fotógrafo levantó la denuncia correspondiente, tras lo cual Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México emitió una ficha de búsqueda CBP/00744/2022.

Fue el mismo 8 de octubre cuando el personal de la Fiscalía de Edomex realizó el levantamiento de un cuerpo sin vida sobre la avenida Jesús Reyes Heroles en el municipio de Tlanepantla, aparentemente muerto a causa de “un hecho de tránsito”, identificado días después como Oscar Chávez.

“Había estado dando vueltas con las autoridades y no me habían dicho nada, hoy apenas me están avisando que mi hijo apareció y muerto”, dijo la madre del fotógrafo fallecido, quien criticó a las autoridades por no reportar el hallazgo del cuerpo hasta días después.

FGJEM hizo una identificación preliminar del cuerpo tras el análisis de boletines de búsqueda de personas desaparecidas en otras entidades, y posteriormente fue confirmada por familiares del fotógrafo este fin de semana.

"Gracias a los mecanismos implementados para la identificación de cuerpos, la FGJEM pudo reconocer a una persona con reporte de desaparición en la Ciudad de México, no obstante, que esta Institución no recibió oficialmente solicitud para la búsqueda del individuo".

“No se vale porque pudimos haber evitado eso. No me pueden decir por qué o cómo murió. No se vale, no son animales las personas”, agregó la madre de familia.

Familiares y amigos de Oscar Chávez Baez también denunciaron que las cámaras de seguridad en la zona donde vivía el fotógrafo no funcionan, siendo la última grabación de su persona una en la que se le ve corriendo sobre la calle República del Salvador en el centro.

Hasta el momento, las autoridades capitalinas no han solicitado grabaciones de negocios cercanos.

¿Quién era Oscar Chávez Baez, fotógrafo hallado sin vida en Edomex?

Oscar Chávez Baez de 30 años de edad fue un fotógrafo originario de Veracruz y egresado de la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana.

Tras su muerte, la artista plástica Adriana González Camarena, amiga del fotógrafo, denunció que la localización de su cuerpo fue gracias al esfuerzo de familiares y amistades, no de las autoridades locales: “Más investigamos un grupo de jóvenes, una madre y yo”, dijo.

