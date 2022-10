Captan a supuestos militares en fiesta del crimen organizado (VÍDEO)

Un vídeo donde se ve a supuestos militares en fiesta del crimen organizado, presuntamente del Cártel de Sinaloa se ha viralizado en redes sociales.

En las imágenes se ven a varios civiles siendo custodiados por hombres armados, uno con el rostro cubierto y que porta lo que parecer ser una bazuca en las manos, mientras los presuntos marinos bailan al ritmo de música de banda.

Los dos supuestos elementos de la Secretaría de Marina (Semar) portan sus armas, chalecos y uniforme, uno de ellos con el rostro cubierto y el otro sonriendo mientras baila con su camarada frente al grupo de hombres armados y los civiles, sentados en una mesa con latas de alcohol e incluso menores presentes.

Hasta el momento se desconoce cuándo y dónde fue grabado el vídeo.

¿Vídeo de militares en fiesta del Cártel de Sinaloa es real?

En redes sociales las imágenes de los supuestos marinos en fiesta del Cártel de Sinaloa han generado debate entre los internautas, unos criticando la política de “abrazos, no balazos” de AMLO y otros señalando que los marinos son en realidad miembros del narco disfrazados.

“Si usted piensa que son infantes de marina está en un error, no es el chaleco táctico de los marinos, los rifles no son M16 que son los que usan los marinos, las botas no son las mismas, es evidente que son narcos disfrazados”, escribió un usuario al agregar una foto del uniforme de la Marina.

Asimismo, un segundo vídeo de la presunta fiesta del narco fue filtrado en redes sociales como Twitter donde se ve nuevamente a hombres con uniforme, aparentemente de la Marina, junto a los presuntos miembros del cartel y supuestos elementos de la Guardia Nacional.

Después de la fiesta de los clones, así se enfrentan presuntos Marinos y Guardia Nacional en fiesta de los narcos. Primero todos bailando.

En el vídeo, un joven que aparenta ser menor de edad también porta chaleco de la Guardia Nacional, gorra con las iniciales de la organización y armas de alto calibre, lo que podría apoyar la sospecha de que los supuestos militares son miembros del narco con uniformes clonados.

¿Qué dice Semar sobre supuestos militares en fiesta del crimen organizado?

Hasta el momento, la Semar no ha realizado declaraciones sobre la veracidad o falsedad del vídeo de los militares en una fiesta de narcotraficantes.

