Ceremonia por el 54 aniversario de la matanza de Tlatelolco

CIUDAD DE MÉXICO.- Este domingo, Martí Batres Guadarrama, Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, encabezó la ceremonia de conmemoración por el 54 Aniversario de la Masacre de Tlatelolco, ocurrida el 2 de octubre de 1968.

En su intervención, Batres Guadarrama aseguró que hoy se tiene un gobierno local y federal que no reprimen, no desaparecen personas, no hacen guerras, no masacran.

Hoy tenemos un @GobiernoMX y un @GobCDMX que no reprimen, no desaparecen personas, no hacen guerras, no masacran a su pueblo. pic.twitter.com/5i0Aqys3CZ — Martí Batres (@martibatres) October 2, 2022

“El cambio más importante después de 50 años es el surgimiento de un gobierno que no va a reprimir, no va a masacrar, no va a desaparecer a nadie y no va a declarar ninguna guerra. Este es un gobierno de libertades", aseguró el funcionario.

Martí Batres señaló que el Gobierno de la República y el de la Ciudad de México no usan la fuerza pública para masacrar, por lo tanto, es el mejor homenaje que se puede hacer a los estudiantes heroicos de 1968.

Durante el homenaje también estuvo presente el presidente del Poder Judicial, magistrado Rafael Guerra Álvarez; el senador de la República, César Cravioto Romero; así como los exlíderes del Movimiento Estudiantil de 1968.