Denise Dresser fue corrida del Zócalo y responde a las criticas ¿Qué dijo AMLO?

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante la marcha en conmemoración del 2 de octubre de 1968 realizada ayer domingo, Denise Dresser fue corrida del Zócalo capitalino por un grupo de manifestantes, a lo que la politóloga respondió en un vídeo donde lamenta la actitud “antidemocrática” que quienes forzaron su salida.

“A quienes presumen de gritar ‘Fuera Dresser’ les recuerdo: yo también soy ciudadana con derecho a la libertad de expresión […] Quienes me corrieron ponen en peligro el pluralismo que toda democracia debe respaldar”.

Con gritos de “Muera Televisa” y “Fuera Dresser” fue expulsada del Zócalo capitalino mientras protestaba estaba acompañada de colectivos como Amnistía Internacional y Hasta Encontrarte.

¿Qué respondió Denise Dresser a quienes la corrieron del Zócalo?

Tras ser forzada a abandonar la marcha para recordar a los y las estudiantes reprimidos por el Ejército en la Plaza de las Tres Culturas, Tlatelolco, Denise Dresser resaltó que exigir su salida del ZÓcalo contradice los ideales tras las movilizaciones estudiantiles de 1968.

La politóloga señaló que posee una larga trayectoria siendo defensora de “causas progresistas”, la cual comenzó años antes de que nacieran muchos de los jóvenes que la forzaron a dejar la marca del 2 de octubre.

“Jamás pensé vivir en un país donde se corriera a alguien por manifestarse en el Zócalo, espacio de todas y todos. Jamás pensé vivir en un país donde jóvenes me insultaran por manifestarme contra la militarización y contra la impunidad como lo he hecho desde hace décadas, gobierno tras gobierno”, inició la periodista.

La comunicadora aseveró que el comportamiento de los manifestantes responde a una visión “injusta, incorrecta y profundamente antidemocrática” que tienen sobre ella.

“En su mapa mental no puedo tener voz ni derecho a disentir ni capacidad de participar [...] Como a tantos más se me lincha por mi supuesta identidad, no por mis argumentos. Se me acusa de ser conservadora, fifí, neoliberal, una identidad falsa, manipulada, alejada de mi biografía”, afirmó.

Denisse Dresser explicó que asistió a la marcha para protestar contra la militarización del país, pero decidió dejarla para evitar que violenten a las madres de hijos desaparecidos que integran los colectivos que la acompañaron y resguardaron mientras dejaba el sitio.

“No me fui del Zócalo por cobarde, lo hice para evitar violencia a personas valientes que me acompañaron y acuerparon”, dijo al agradecer a los integrantes de Amnistía Internacional y Hasta Encontrarte.

“No interpreten mi lágrimas como señal de debilidad, sino como muestra de mi dolor por mi país. Mexico no le pertenece a López Obrador, ni al PRI, ni al PAN; ni al Ejército, ni a los oligarcas empresariales, ni a quienes se apropiaron del Zócalo”, afirmó.

¿Qué dijo AMLO sobre como Denise Dresser fue corrida del Zócalo?

En su conferencia mañanera del lunes, Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre como Denise Dresser fue corrida del Zócalo, a lo que respondió que “debe continuar el debate y procurar que haya respeto”, sin hipocresías ni maniqueísmo, agregó.

El mandatario pidió dejar de ver “las cosas en blanco o negro, buenos o malos y también no a la hipocresía no solo quejarnos cuando nos conviene o cuando nos cuestionaron a nosotros y guardar silencio cuando no nos conviene opinar, quedarnos callados”.

AMLO aseguró que “tiene que seguir habiendo debate, que antes no había. Nada más era la opinión aplastante del régimen y sus apoyadores. Ahora es distinto, ya hay cambios” y reiteró que algunas personas están molestas por cuestiones ideológicas, en especial quienes recibían privilegios de los gobiernos anteriores.

“Cuando hablábamos de transformación se pensaba que era un lema de campaña [...] recuerdo bien el discurso de cierre de campaña dije: va a ser una transformación profunda [...] igual que la independencia, la reforma, la revolución nada más que de manera pacífica porque vamos a arrancar de raíz el régimen de corrupción, de privilegios, y eso es lo que está sucediendo”.

AMLO también citó un tuit de la escritora Sabina Berman, quien llamó a dejar la simplificación discursiva y el insulto tras el incidente en el Zócalo capitalino de Denise Dresser pero también criticó la "ingenuidad de la Derecha".