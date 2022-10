Luis Felipe Saidén, tema en la mañanera de AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.— La mañana de este lunes, durante su habitual conferencia de prensa, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, destacó el trabajo realizado por el secretario de Seguridad Pública del estado de Yucatán, Luis Felipe Saidén Ojeda.

Durante su reunión con los representantes de los medios de comunicación, el mandatario fue cuestionado por la periodista de Quintana Roo, Andy González, quien le preguntó si en la reunión que sostuvo en aquella entidad, antes de la toma de posesión de la actual gobernadora, Mara Lezama, si se habían tocado temas políticos, debido a que había asumido el cargo de secretario de Seguridad Pública Manelich Castilla Craviotto, quien días después dejó el cargo y fue relevado por Rubén Oyarvide Pedrero.

La periodista preguntó si aquella había sido una decisión del gobierno federal y qué opina tenía del actual secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo.

El presidente López Obrador respondió que no tenía mucha información sobre el caso, sin embargo, señaló que se recomienda tener buenos secretarios de Seguridad Pública y buenos fiscales, lo que significa para el mandatario que "Se trata de gente íntegra, mujeres y hombres incorruptibles, que no se vinculen a la delincuencia, que sepan pintar su raya; la frontera entre delincuencia y autoridad, porque cuando hay contubernios y acuerdos, pues ya no se garantiza la tranquilidad y la paz".

Tras la reflexión, el presidente López Obrador ofreció dar un ejemplo sobre el tema y, entonces, señaló al secretario de Seguridad Pública de Yucatán, Luis Felipe Saidén Ojeda.

"El secretario de Seguridad Pública de Yucatán (Luis Felipe Saidén Ojeda), lleva como dos o tres gobiernos", dijo el mandatario.

En su explicación, López Obrador señaló que el secretario de Seguridad Pública de Yucatán llevaba entre 12 y 18 años al frente de la dependencia y que participó con dos gobiernos estatales encabezados por el PRI y con el actual mandatario estatal, Mauricio Vila Dosal, del partido Acción Nacional.

López Obrador señaló que el titular de la SSP de Yucatán ha dado buenos resultados, "cada vez que voy allá se habla bien... creo que sí está haciendo un buen trabajo por los resultados".

El mandatario reiteró que ese es un ejemplo de un buen secretario de Seguridad Pública, al referirse a Luis Felipe Saidén Ojeda.

Y agregó que, sobre la seguridad en un estado, además del trabajo del secretario de Seguridad Pública, también cuenta el trabajo de los gobernadores, los agentes de la policía, el trato que reciben los policías, así como la ciudadanía, entre otros.



Tras sus comentarios sobre el secretario de Seguridad Pública yucateco, el mandatario solicitó presentar las láminas sobre la delincuencia en Yucatán.

Homicidios en México

En las gráficas que se presentaron, en la del fin de semana, correspondiente al 30 de septiembre y 1 y 2 de octubre, en el que se registraron 217 homicidios, en Yucatán solo hubo uno.

En la gráfica sobre homicidio doloso en lo que va de 2022, en la que en 6 entidades se concentra el 48.7% de los casos, en Yucatán han ocurrido 28.

López Obrador finalizó sus comentarios señalando en la gráfica de homicidios que Quintana Roo se encuentra a la mitad de la gráfica con 394 casos.