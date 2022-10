¿Qué dice la Arquidiócesis sobre la primera boda de la iglesia maradoniana en México?

CHOLULA.- Este fin de semana se realizó la primera boda de la iglesia maradoniana en México realizada en San Andrés, Cholula en Puebla, pero la Arquidiócesis de Puebla respondió a la duda sobre si es un matrimonio valido o no.

Héctor García y Jaziel Torres declararon su amor frente a la imagen de Diego Maradona en una ceremonia oficiada por Vicente Avendaño Fernández, director técnico espiritual de la Iglesia Maradoniana.

Sin embargo Francisco Javier Martínez Castillo, vocero de la arquidiócesis de Puebla, resaltó que el matrimonio requiere de otros requisitos además de la disposición de un hombre y una mujer de unirse y formar una familia para que sea catalogado como un sacramento.

¿Qué dice la Arquidiócesis de Puebla sobre las bodas de la iglesia maradoniana?

El vocero Francisco Javier Martínez afirmó que la Arquidiócesis de Puebla respeta la decisión de la pareja que contrajo nupcias dentro de la iglesia maradoniana, pero dicho matrimonio no puede ser reconocido como sacramento porque carece de los elementos necesarios.

“Se respeta la decisión de cada persona, tenemos esa garantía que nuestra Constitución y que nuestro estilo de vida nos favorece, pero no podemos llamar matrimonio a algo que desde su origen no está encaminado a tal función”, afirmó el vocero.

“No alcanza la sola disposición para determinar unir mi vida o unir la vida de una persona con otra. A eso le llamamos gracia […] La presencia misma de Dios […] es la que hace capaz a la persona de poder solucionar las cosas y encontrar siempre caminos. Esto solo se puede dar en una celebración sacramental”.

El clérigo resaltó que una celebración no sacramental, es decir la realizada en cualquier otro rito o denominación religiosa que no cumpla con la gracia de Dios “no es reconocido como auténtico matrimonio y sin detrimento del matrimonio civil”.

El vocero reiteró que para la arquidiócesis de Puebla, la acción de unir la vida de dos personas en razón del amor que se tienen es un sacramento que requiere ciertos lineamientos y requisitos, definido de este modo en el Código de Derecho Canónigo.

“Esa gracia la da el sacramento […] más allá de mis posibilidades, de mis disposiciones, de mi anhelo, por muy noble, transparente y sincero que sea, me capacita, me fortalece, me sostiene para que yo pueda hacer de mi donación y de la aceptación de la persona con quien me estoy casando, donación y aceptación. No solamente un proyecto humano”,

“La iglesia católica siempre es muy respetuosa de las decisiones de las personas en lo que respecta a la profesión de fe que ellos eligen vivir, pero creo que es muy importante también, que las cosas queden muy claras respecto a lo que la iglesia católica vive como experiencia como matrimonio”, agregó.

Así fue la primera boda de la iglesia maradoniana en México

Héctor García y Jaziel Torres se unieron en 'matrimonio' en la iglesia maradoniana. El director técnico espiritual encargado de llevar a cabo la unión vistió túnica y estola con la palabra “Dios” en color azul.

La novia entró a la iglesia con vestido blanco, mientras el novio tenía traje con chaleco gris. En la celebración del ritual maradoniano se recordó la vida del “Pibe de Oro”, con énfasis en el mundial de 1986, cuando se dio “la mano de Dios”.

#Boda ??????????? ¡El amor unido con el fútbol! ??

Faltan solo unos minutos para que se realice la boda entre Jaziel y Héctor, la primera en la Iglesia Maradoniana de México, en Cholula, Puebla.



?? @CarlosMorpe

?? https://t.co/ppPLOUtoZy pic.twitter.com/T3eqcQysOl — Milenio Puebla (@Milenio_Puebla) October 1, 2022

“Son testigos de una historia de amor que le hace falta al mundo, también son partícipes de una creencia que también comparto, que es Diego, por eso me da bastante emoción, bastante alegría que dos personas hayan profesado ante la figura del 10 inmortal su amor para toda la vida”, expresó el oficiante.