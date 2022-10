CIUDAD DE MÉXICO.— El abogado Jesús Hernández Alcocer, esposo de cantante Yrma Lydya y quien le arrebató la vida a la joven el pasado mes de junio, murió la mañana de este martes 4 de octubre. Aunque en un principio solo un par de periodistas alertaron del deceso del feminicida de la intérprete de 21 años de edad, posteriormente Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México confirmó la noticia y reveló las causas de muerte.

¿De qué murió el esposo de la cantante Yrma Lydya? Claudia Sheinbaum confirma

A través de redes sociales, periodistas como Carlos Jiménez y López Doriga dieron a conocer mediante una breve publicación en sus respectivas cuentas de Twitter que Jesús Hernández Alcocer falleció este día en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.

Pese a que posteriormente más medios de comunicación informaron que el feminicida de la cantante de 21 años de edad murió, ninguno pudo confirmar de qué murió. Pero pasadas las horas Claudia Sheinbaum reveló la causa del deceso de Jesús "N".

De acuerdo con la jefa de Gobierno de la CDMX, el asesino de la cantante Yrma Lydya Gamboa, el abogado Jesús Hernández Alcocer de 79 años murió por edad.

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina apuntó que toda muerte se lamenta y la de la expareja de la intérprete no era la excepción.

"Siempre se lamenta un fallecimiento y parece que falleció, tiene que ver el peritaje todo lo que tiene que hacer el tribunal, pero parece que fue por muerte por la edad", explicó Claudia Sheinbaum.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana manifestó que este 4 de octubre, el abogado manifestó sentirse mal y fue trasladado al servicio médico del centro, donde se le brindaron las atenciones médicas para reanimarlo, sin embargo a las 10:45 horas, fue diagnosticado sin signos vitales.

Cabe destacar que desde que el hombre de 79 años de edad ingresó al penal indicó que padecía enfermedades crónico degenerativas. El pasado 12 de septiembre tuvo un infarto cerebro vascular y se le realizaron tomografías debido a una condición de salud delicada. Tras la revisión médica regresó a su celda.

Antes de confirmarse de qué murió el esposo de Yrma Lydya, se especuló que su fallecimiento podría haber derivado de alguna complicación debido a los diversos padecimientos que han afectado su estado de salud, pues se tenía conocimiento de que el señor tenía hipertensión y problemas del corazón.

¿Cómo Jesús Hernández Alcocer mató a la cantante Yrma Lydia?

El abogado Jesús Hernández Alcocer quien fue acusado de feminicidio contra la cantante Yrma Lydia, acabó con la vida de la joven intérprete el pasado 23 de junio en el restaurante "Suntory", en la colonia Del Valle de la Ciudad de México.

Jesús "N" rompió el silencio poco antes de fallecer desde el Reclusorio Norte, donde se encontraba internado desde el pasado 23 de junio.

En entrevista con el periodista Mario A. Salgado Becil en septiembre pasado, el acusado de matar de tres disparos a Yrma Lydya en el restaurante "Suntory" en la Ciudad de México, señaló que nunca conoció realmente a la persona con quien se casó y según él, ahora trata de descubrir quién fue realmente.

"No sé con quién me casé, no sé si estuve casado, no sé si era su nombre y quién era. No sé quién es ella y si hablo de la muerta, es para tratar de averiguar quién era. Yo me casé con una muchacha que, acompañada de su madre y de su abuela, quienes me decían que era virgen, que nunca había tenido a nadie en su vida amorosa", señaló el abogado de 79 años de edad.

"Nunca me casé con la mujer que falleció, es una desconocida para mí. No sé su edad, nunca conocí a su padrastro, todas las direcciones que me daban eran falsas, fue registrada nueve años después de que nació, existen dos actas de nacimiento diferentes, no tiene antecedentes escolares", añadió en la entrevista.