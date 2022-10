CIUDAD DE MÉXICO.— El caso de Alfredo Adame sigue dando de qué hablar, pues se ha informado que se llevó al cabo la audiencia de vinculación a proceso para los agresores del actor y exconductor del programa "Hoy".

Vinculan a proceso a agresores de Alfredo Adame

En entrevista con distintos medios comunicación, Alfredo Adame reveló que sus agresores fueron vinculados a proceso y les dieron prisión preventiva, debido a que no presentaron pruebas contundentes.

“Quedan vinculados a proceso y quedan detenidos, o sea, en prisión preventiva se van a quedar detenidos, yo todavía tengo que presentar más pruebas contundentes por las lesiones, según ellos, yo me tiré al piso solo y yo me rompí el hocico solo, entonces no puedo hacer yo declaraciones porque se quedan en prisión preventiva”, explicó el expolítico.

Adame también indicó que en caso de que los sujetos detenidos sean declarados culpables, recibirán una pena de 5 a 9 años o de 9 a 15 años. Sin embargo, el abogado de Alfredo recalcó que el juez sería quien lo determinará.

De igual manera, el actor deberá esperar a la reclasificación de las lesiones porque hay cuestiones más fuertes y pruebas supervivientes de cómo se dieron los hechos.

“Tengo pues posiblemente pérdida del ojo, o sea, la retina desprendida y me van a tener que operar, lo que es garantizado es que sea como sea el 30% de la visión ya la perdió”, mencionó el exconductor de "Hoy".

El actor de telenovelas mencionó que pidió vigilancia en su domicilio, pues podría ser víctima de una nueva agresión.

En días pasados, Adame dijo no terne miedo a represalias, pero tras la audiencia de vinculación a proceso de sus agresores se retractó y mencionó que se siente intranquilo y atemorizado porque son personas indeseables.

“Yo estoy obviamente tranquilo, pero sí estoy atemorizado porque son personas indeseables, ya saben, están vinculados al narc*men**** y todo ese rollo y bueno, pues sí me siento intranquilo porque viven arribita de mi casa”, detalló el histrión.

Por su parte, el periodista Carlos Jiménez informó que la Fiscalía de la Ciudad de México indicó que el juez vinculó a proceso a los dos hombres que agredieron al actor

Se trata de Sergio Garnica de 45 años y de Ángel Vilchis de 26 años, a quienes se les encarceló y recibieron una acusación por lesiones dolosas, además de que están buscando reclasificarlos como "lesiones en pandilla".

DEJAN PRESOS a los Q GOLPEARON a ALFREDO ADAME

Un juez vinculó a proceso a

Sergio Garnica de 45 años

Ángel Vilchis de 26

La @FiscaliaCDMX los encarceló y acusó de lesiones dolosas.

Buscan reclasificarlo como lesiones en pandilla.

Así detuvo @SSC_CDMX a todos pic.twitter.com/MwwSW5LE7b — Carlos Jiménez (@c4jimenez) October 3, 2022

Cabe recordar que Alfredo Adame acaparó la atención de la prensa y el público después de que recibiera una fuerte golpiza a las afueras de su casa en Tepepan, al sur de la Ciudad de México, después de que supuestamente intentará ayudar a unas personas tras una persecución que derivó en el fallecimiento de dos personas.