¿Porqué AMLO no abrazó a Tatiana Clouthier en su renuncia? Expertas analizan su lenguaje corporal

El momento en que Tatiana Clouthier abrazó al presidente Andrés Manuel López Obrador y este no respondió el gesto.

MÉRIDA.- Hoy, la secretaria de Economía presentó su renuncia al gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador durante la habitual conferencia matutina. Luego de leer una carta de despedida, la sinaloense intentó darle un abrazo al mandatario; sin embargo, este no respondió al gesto. ¿Por qué? Dos expertas en análisis de lenguaje corporal han hecho interpretaciones de este momento.

Maryfer Centeno, perito grafóloga y analista de lenguaje corporal, considera que de ninguna de las partes hubo la intención de un abrazo sincero y, aunque sí hay empatía entre ambos, hay también un claro distanciamiento. Sin embargo, el hecho de que AMLO no correspondiera el gesto le resultó vergonzoso a la ahora exsecretaria.

"Ella es la que se recarga en él; él ladea tantia la cabeza, lo cual nos habla de que sí siente cierta empatía pero no responde el abrazo... Ella se va e incluso parece que suspira y baja la cabeza como sintiendo pena o vergüenza... Noten cómo tampoco ella se acerca mucho. Generalmente un abrazo sincero lo que busca es que todo el cuerpo se acerque y llega a una zona que es íntima, aquí no. Las piernas de ella y las de él forman un triángulo debido a este distanciamiento que se vuelve mucho más evidente cuando el abrazo no es respondido".

El abrazo que nunca fue.

El abrazo que nunca fue.

Por parte de los dos.

Lenguaje corporal de AMLO y Tatiana Clouthier

Por su parte, Bárbara Tijerina, asesora en comunicación, coincidió en que no hubo abrazo. "Primero pone el presidente los brazos de barrera, la cara muestra tensión más que sonrisa auténtica, rota o gira para alejarse de ella".

Crónica de un NO- abrazo.

Crónica de un NO- abrazo.

Primero pone el presidente los brazos de barrera, la cara muestra tensión más que sonrisa auténtica, rota o gira para alejarse de ella.

La analista consideró que frente a la emotividad del mensaje de Tatiana Clouthier, quien lo leyó con voz quebrada, estuvo la frialdad del presidente López Obrador, quien no le dedicó una palabra "y un abrazo menos".

Ella da un mensaje lleno de emociones, él no le dedica una palabra y un abrazo menos.

Finalmente, Bárbara Tijerina consideró que el político tabasqueño es un narcisista que "no tiene amigos, tiene intereses" y comparó la frialdad mostrada durante la despedida de Irma Eréndira Sandoval como secretaria de la Función Pública y la mostrada hoy con la hija de Manuel Clouthier, "el Maquío".

Un narciso no tiene amigos, tiene intereses.

Un narciso no tiene amigos, tiene intereses.

La frialdad en la despedida con Irma Eréndira Sandoval y con Tatiana Clouthier.

¿Qué dijo AMLO del abrazo de Tatiana Clouthier?

Sobre el hecho, luego de que una periodista le preguntó, el presidente AMLO dijo que no se dio cuenta de que no abrazó a Tatiana Clouthier. Agregó que la quiere mucho y le envió besos.

En la conferencia de prensa, el jefe del Ejecutivo aseguró que sus adversarios inventarán de todo. "Tatiana, ya lo dije, es un mujer con principios y recta y con criterio. Si fuesen otras razones (de su renuncia) pues lo hubiese manifestado", dijo. "Presidente usted no la abrazó, ella sí lo abrazó, usted no la abrazó", se le señaló.

Ante las críticas por no abrazar a Tatiana Clouthier, AMLO responde: 'La quiero mucho'

"Ahhh, miren -se llevó su mano derecho a la boca y comenzó a enviar besos- para Tatiana que la quiero mucho", dijo. "No me había dado cuenta de eso. Van a inventar todo. Ella da a conocer los motivos, la queremos mucho, la respetamos, lo que ya expresó, nuestro adversarios no van a estar conformes con nada", manifestó.

Renuncia de Tatiana Clouthier

Como informamos en nota aparte, Tatiana Clouthier renunció casi dos años después de que fuera nombrada secretaria de Economía. “Uno debe saber cuándo retirarse”, dijo hoy. “Mi oportunidad de sumarle al equipo está agotada”, agregó sin poder contener las lágrimas y tras asegurar que seguiría apoyando el proyecto de la 4T.

Aunque procedía de sectores políticos completamente diferentes a los de López Obrador, Clouthier se unió a sus filas en 2018 y fue quien lideró la campaña electoral que lo llevó al poder ese mismo año.

Es “una mujer con convicciones, con criterio”, subrayó el mandatario, que no adelantó quién la sustituirá en momentos en los que la economía mexicana padece una creciente inflación y persisten las disputas con Estados Unidos por las normativas energéticas mexicanas.

¿Por qué se fue Tatiana Clouthier? Esto dijo su hermano Manuel

Precisamente esas convicciones son las que pudieron llevarla a renunciar, según se desprende de la cuenta oficial de Twitter de su hermano, Manuel Clouthier. “Congruencia de Tatiana vs. la incongruencia de López”, escribió el político opositor tras vincular la dimisión a la creciente militarización del país.

Creo , esta es opinión mía ya que no he hablado con ella, que el tema de la Guardia Nacional debe haber pesado mucho en su decisión ! Congruencia de Tatiana vs. la incongruencia de López

En concreto, afirmó que el paso de la Guardia Nacional a manos del ejército “debe haber pesado mucho en su decisión” aunque matizó que no había hablado con ella sobre el tema.

¿Quién es Tatiana Clouthier?

Tatiana Clouthier Carrillo, de 58 años y diputada en varias ocasiones, siempre tuvo un perfil más político que económico. Antes de integrarse al proyecto de Morena, estuvo vinculada al Partido de Acción Nacional (PAN), el grupo conservador de gran base empresarial del que su padre, Manuel Clouthier del Rincón, fue candidato presidencial en 1988.

Posteriormente fue una política independiente que aspiró a la alcaldía de San Pedro Garza García, el municipio más rico del país en el norteño estado de Nuevo León. Tras las elecciones de 2018 fue diputada por Morena hasta que fue nombrada secretaria de Economía en diciembre de 2020.

En ese cargo, y en medio de la crisis agudizada por la pandemia, fue considerada una pieza clave para recuperar la interlocución del gobierno con el sector empresarial tras la renuncia de Alfonso Romo como jefe de la Oficina de la Presidencia, quien era el principal enlace del Ejecutivo con los empresarios.

Como secretaria de Economía tuvo que negociar con Estados Unidos las discrepancias surgidas en el tratado de libre comercio norteamericano, el T-MEC, sobre todo en materia energética.

Senadores del PAN recordaron en un comunicado que además del tema de la energía la renuncia se da ante un “fallido plan para combatir la inflación y el abandono a las empresas” por lo que demandaron que el nuevo titular sea alguien “con capacidad, experiencia y autonomía”.

Tatiana Clouthier es licenciada en Lengua Inglesa y tiene una maestría en Administración Pública.