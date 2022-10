Mujer hace berrinche a su esposo por una licuadora: 'Para eso eres mi marido' (VÍDEO)

Una mujer le hizo un berrinche a su esposo por no comprarle una licuadora y hasta se puso a llorar. Varios vídeos de la pareja se volvieron virales luego de que la joven aparece en el súper reclamándole a su esposo y tachándolo de "codo" porque no quiere pagar el artículo que ella quería. Aquí te contamos cómo fue que sucedió.

El vídeo en el que una mujer hace berrinche a su esposo por una licuadora fue publicado en Tiktok a través de la cuenta "ladyPreciosBajos" que se dedica a mostrar las mejores ofertas en todos los súpers de la ciudad de México.

Justo cuando la joven comienza a grabar las rebajas y los descuentos que hay en la tienda, quiere acercarse a una licuadora pero no puede porque la pareja comienza a discutir.

La mujer comienza argumentando que es la mejor licuadora y que no es posible que si se acaban de casar, no le pueda comprar lo que ella quiere, pues es para cocinarle mejor y para que haga la mejor comida de todas.

¿Por qué eres tan codo? Nos acabamos de casar y no me puedes comprar lo que te estoy pidiendo”.

La mujer, quien empieza a subir de tono, continúa exigiéndole que le compre la licuadora, sin embargo, su marido responde que en ese momento no tiene suficiente dinero y que en 15 días regresan por ella, pues todavía tiene que terminar de pagar la luna de miel. Sin embargo, a ella no le interesa eso, y le dice que para eso se casaron, que ella lo necesita urgentemente.

El hombre intenta mantenerse firme y le dice que vean otras opciones, que en unos días regresan y que él no la quiere comprar en ese momento, pero la mujer comienza a gritar y le dice que no le importa, que vea de dónde consigue dinero y que de ser necesaria que le pida prestado a su papá o que de un "tarjetazo".

“Consigue dinero de donde sea, me vale… Mi mamá me había dicho que eras bien codo… Nos acabamos de casar y me vas a hacer esto… Me tienes que comprar esa licuadora, pídele dinero prestado a tu papá”.