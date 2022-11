Salinas Pliego fue blanco de una estafa por mensaje; así reaccionan en redes a su 'denuncia'

CIUDAD DE MÉXICO.- Ricardo Salinas Pliego es dueño de banco Azteca y una celebridad de redes sociales por el particular estilo con el que responde a todos los mensajes, desde críticas hasta muestras de apoyo, así como las publicaciones sobre su vida cotidiana.

El empresario mexicano ha sido descrito como burlón y en ocasiones directo y ácido en sus publicaciones de redes sociales, lo que nuevamente salió a relucir cuando compartió que fue el blanco de una estafa por mensaje de texto.

A través de su cuenta de Twitter, Salinas Pliego compartió una captura de pantalla del mensaje donde un estafador se hace pasar por el banco Citibanamex para informarle de un retiro “en proceso” de $6,900 pesos: “Si no autoriza el movimiento, responda cancelo”, lee el mensaje.

El líder de Grupo Salinas responde con su estilo típico: “CHINGAS A TÚ MADRE ESTAFADOR”, junto a un emoji de carita riendo.” Me llegó este mensaje… espero que no me cobren los $6,900 pesos de BANAMEX”, escribió en su publicación.

Me llegó este mensaje… espero que no me cobren los $6,900 pesos de BANAMEX ??. pic.twitter.com/Bx95HY643w — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) November 10, 2022

Internautas reaccionan a denuncia de Salinas Pliego

Después de exponer el intento de fraude, los internautas no tardaron en responder a la publicación de Salinas Pliego con algunas críticas y burlas a sus empresas como Banco Azteca o Elektra además de otros casos de intento de estafa suplantando sus marcas.

“A mi llego uno de @BancoAzteca cuando estaba bien dormidote. Soy cliente del banco y @totalplaymx. No de @ElektraMx Mensaje SMS y al whastapp. Abusados. La rata anda desatada! Saludos Tio Rick”, escribió el internauta junto a los screenshots.

“Dígale que usted roba más, tío Richie”, escribió otro internauta, a quien Salinas Pliego le respondió con risas.

“¿No te ha llegado el mensaje por los $30'000,000,000 que debes? A ver checo... @SATMX”, escribió otro en referencia los impuestos que Salinas Pliego debe al SAT: “Que se atrevan”, respondió el empresario.

Que se atrevan — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) November 10, 2022

Otro internauta le pregunto si utiliza otro banco: “Naaa preferí poner mi propio banco”, le respondieron.