¿Qué pasó en Polanco? Fiscalía investigaría agresión a hombre 'solo por ser gay'

CIUDAD DE MÉXICO.- A través de redes sociales, el usuario de Twitter Chef Luis Ramos denunció la agresión a un hombre en la zona de Polanco en Ciudad de México, presuntamente el ataque fue impulsado por la homofobia.

De acuerdo con la denuncia ciudadana el hombre fue agredido por otros 10 sujetos ‘solo por ser gay’. La agresión habría culminado en la fractura del pie de la víctima, según señala el internauta al pedir ayuda para identificar a los agresores.

La denuncia fue hecha en redes sociales el pasado sábado 12 de noviembre minutos después del mediodía.

Denuncian agresión en Polanco a hombre ‘solo por ser gay’

“Ayúdenme a difundir urgentemente para identificar a los agresores. Anoche en @LaCasadelPastor Masaryk entre 10 weyes le rompieron el pie a golpes a un amigo por ser gay #StopHomofobia”, escribió junto a un emoji de bandera de arco iris, símbolo de la comunidad LGBT+.

En el vídeo se ve a la víctima, presuntamente agredida a causa de la homofobia, tirada boca abajo en el suelo mientras se escucha una voz gritar “Eduardo me rompieron el pie, me rompieron el pie” y “Sácale foto, por favor” pero dicha persona no aparece en las imágenes.

Ayúdenme a difundir urgentemente para identificar a los agresores. Anoche en @LaCasadelPastor Masaryk entre 10 weyes le rompieron el pie a golpes a un amigo por ser gay #StopHomofobia ?????? pic.twitter.com/NSuGWLRF0U — Chef Luis Ramos (@ChilangoChef) November 12, 2022

El video fue al parecer grabado por una mujer cuya voz se pueda escuchar al acercarse a uno de los presuntos agresores, quien se aleja de la cámara del teléfono y asegura ser famoso.

En el vídeo también se ve a uno de los presuntos agresores quedarse atrás cuando sus acompañantes se retiran del lugar, por lo que uno le grita el nombre de “Kevin” y este procede a seguirlos.

Uno de los presuntos agresores aparece vestido con tenis blancos, pantalón y camisa color negro y una gorra color vino, otro también viste tenis blancos, pantalón de mezclilla, playera polo azul y gorra blanca.

Otro de los implicados vestía pantalón negro con playera blanca y gorra también de color negro con un arete en la oreja izquierda.

Fiscalía de CDMX busca investigar agresión en Polanco

La Fiscalía de la Ciudad de México tomo conocimiento hechos ocurridos en la sucursal Masaryk del restaurante “La Casa del Pastor” en la alcaldía Miguel Hidalgo, ocurridos la madrugada del viernes 11 de noviembre.

A través de la cuenta oficial de Twitter de la fiscalía respondieron al vídeo de denuncia: “Buenas tardes, por favor siga esta cuenta para recibir atención personalizada vía MD”.

Buenas tardes, por favor siga esta cuenta para recibir atención personalizada vía MD. — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) November 12, 2022

Hasta el momento no se tienen informes sobre si los agredidos recibieron atención médica o si presentaron la denuncia con las autoridades capitalinas.

Por su parte Mauricio Tabe Echartea, alcalde de dicha delegación, emitió un comunicado sobre la agresión rechazando la violencia con motivos de homofobia y dijo que se brindará apoyo a las víctimas.

