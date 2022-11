Ricardo Monreal prepara 'plan de gobierno' para la 'reconciliación nacional'

CIUDAD DE MÉXICO.- El senador Ricardo Monreal Ávila anunció que presentará su “plan de trabajo” llamado “Convención para la Reconciliación Nacional” durante un evento con ciudadanos el próximo sábado 19 de noviembre.

El evento se llevará a cabo en la Arena México de la ciudad de México cuyo aforo es de 12 mil personas. Cabe resaltar que el encuentro es organizado por organizaciones civiles, las cuales invitaron al morenista a participar.

“Ya tenemos todos los permisos para celebrarla y para llevarla a cabo, que es un acto libre, de manifestaciones libres, donde presentaré el plan de reconciliación nacional para México”, dijo el senador e indicó que lleva planeando el evento ocho días.

Noticias Relacionadas Ricardo Monreal no descarta dejar Morena tras filtraciones de Layda Sansores

Al ser cuestionado sobre los detalles de su iniciativa, el coordinador de Morena en el Senado aseguro que se trata de un “para la reconciliación nacional en México y en donde estoy invitando a todas las personas que puedan a estar ahí, acompañándome”.

“Va a estar bueno porque voy a presentar el plan de gobierno prácticamente”, aseguró a los reporteros este miércoles 16 de noviembre.

El senador de Morena será el único orador del evento y dijo que esperaba que la jefa de gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, no clausure la Arena México antes de evento “porque a donde voy siempre lo clausuran y me parece indebido, impropio, que quieran hacerlo”.

Monreal también fue cuestionado sobre el cálculo del gobierno capitalino de los asistentes a la marcha en defensa del INE. Inicialmente de 12 mil personas y luego corregido por la propia Claudia Sheinbaum y el presidente Andrés Manuel López Obrador a unos 50 mil o 60 mil personas.

“No me provoque porque me cancelan y me clausuran la Arena México”, dijo al negarse a opinar más sobre las declaraciones de la jefa de gobierno.

Ricardo Monreal será candidato presidencial, con o sin Morena

En conferencia de prensa desde Mazatlán, Sinaloa el senador suplente Alejandro Rojas Díaz Durán aseguró que Ricardo Monreal tiene todas las posibilidades de ganar la presidencia de México en 2024, con o sin Morena.

Díaz Durán afirmó que la reciente polarización política está siendo promovida por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador y eso “prácticamente le está poniendo de pechito la Presidencia de la República a Ricardo Monreal en el 2024”.

“Hemos recibido en las últimas horas muchísimas muestras de adhesión dentro de Morena, que vieron que la aspiración de Claudia Sheinbaum se derrumbó con la marcha, por su inequívoca manera de enfrentarla y despreciarla, ridiculizarla y minimizada”.

“Ha pagado un voto de castigo anticipado”, afirmó el senador suplente al reiterar que Monreal sería la mejor opción a candidato al punto que incluso AMLO debe ver que le conviene que sea su sucesor “porque él si va a gobernar para todos”.

#Video | ?? Monreal aparecerá en la boleta, con Morena o sin ella: Díaz Durán pic.twitter.com/PgGOD4kB4Q — Línea Directa Portal (@linea_directa) November 16, 2022

Respecto a la marcha a favor de López Obrador, aseguró que aunque es bueno que se realicen las marchas el presidente siempre debe ser un factor de unidad no de división.

En ese sentido hizo un llamado al presidente a convocar a todos los ciudadanos, no solo a los militantes de Morena, ya que gobierna “para todos los mexicanos” no solo para quienes votaron por su partido además que muchos ya han abandonado el movimiento.

“El hecho de que se conteste una marcha con otra marcha, al país no lo fortalece, nosotros quisiéramos que México marchara unido, no dividido”, afirmó.