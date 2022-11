Alcaldesa de Cuauhtémoc llama a López Obrador a reconciliarse con México

CIUDAD DE MÉXICO.— Ayer miércoles, tras el anuncio que hizo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de la marcha que realizará el próximo domingo 27 de noviembre, del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino, para celebrar sus cuatro años de gobierno, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Xantall Cuevas Nieves, lo exhortó a evitar dicha movilización y buscar reconciliarse con el pueblo mexicano.

A través de su cuenta en la red social Twitter, Sandra Cuevas envió un mensaje personal al presidente López Obrador en el que le sugiere que "necesita una reconciliación con México", y lo invita a "no retar al pueblo de México".

´La alcaldesa de Cuauhtémoc también advierte que, como autoridad en esa demarcación de la Ciudad de México, estarán vigilando "cada acción de esa marchar", al mismo tiempo, dijo que denunciarán los acarreos, a quienes sean pagados, así como a los liderazgos que sean obligados a asistir a la marcha.

Finalmente, Cuevas Nieves reiteró su exhortación al mandatario mexicano de buscar una reconciliación con el pueblo de México.

A continuación el texto íntegro del mensaje de la alcadesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador:

"Necesita una reconciliación con México", sugieren a AMLO

"Buen día, presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, le habla Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc.

Esta mañana usted convocó a una marcha el próximo 27 de noviembre, esto derivado del movimiento social que se dio el pasado domingo (13 de noviembre); un movimiento que defiende a las instituciones de este país; un movimiento que el día de hoy usted quiere enfrentar, quiere provocar.

Presidente, desafortunadamente en su equipo, usted no tiene a grandes lideres, usted tiene seguidores que no le hace ver que se está equivocando, se lo digo de manera muy respetuosa, usted necesita una reconciliación con México, no retar al pueblo de México; usted no puede pretender ganerle a los mexicanos, no puede ganerle a una nación que ya despertó, a una nación que tiene ideales y tiene esperanza; usted no le puede ganar al pueblo de México, y eso debe usted reflexionarlo. No puede seguir provocando.

Vigilarán la marcha del 27 de noviembre

Quiero decirle presidente Andrés Manuel López Obrador que, como autoridad de la alcaldía Cuauhtémoc, vamos a estar vigilando cada acción de esa marcha, vamos a estar denunciando la gente que venga como acarreada, vamos a estar denunciando a la gente que se le pague, voy a estar denunciando a los liderazgos de la Ciudad de México que ustedes obliguen a ir a la marcha, voy a estar vigilante de lo que pase en la marcha el próximo 27 de noviembre.

Debe entender que no puede provocar al pueblo de México porque usted no es dueño de México; debe de comprender que somos servidores públicos y somos empleados de México y estamos para gobernar no para atacar.

Necesita una reconciliación con México. Gracias", concluyó el mensaje..