AMLO revela cuál es la 'corcholata' ideal para ser presidente de SCJN

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló cómo sería su ‘corcholata’ ideal para el próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aunque no mencionó quien de los actuales ministros podría ser apropiado para el cargo.

Desde Palacio Nacional el presidente aseguró que el sucesor de Arturo Zaldívar, quien dejará la presidencia de la SCJN en diciembre próximo, deber ser honesto y debe anteponer el interés público sobre el interés particular al ser cuestionado sobre si tiene una ‘corcholata’ para el cargo.

“Sí, tengo una, pero imaginaria, tengo un perfil. Quiero que sea una persona honesta, que aplique el estado de derecho con dimensión social y que tome siempre en consideración, más que lo particular en cuanto a intereses empresariales, el interés público, el interés de los mexicanos”.

“Y que no haya violación a los derechos humanos”, ni amiguismo, ni influyentismo al interior del Poder Judicial para no dejar en libertad a aquellos que tienen mucho poder por sus lazos con la delincuencia, “así me gustaría que fuese la nueva presidenta o el nuevo presidente”', y agregó que existen personas así en la Suprema Corte aunque “no son la mayoría”.

“Sí hay gente muy buena en el Poder Judicial, no son la mayoría pero sí hay. Donde está la mayoría de gente buena es en el pueblo, las comunidades, la familia, ya cuando se trata de la parte política, de las cúpulas de poder económico, político, ya ahí es otra cosa, ahí ya sí domina más la ambición”, aseguró.

¿Cómo se elige al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación?

De acuerdo con el reglamento interior de la SCJN, la elección de presidente se realiza en sesión pública solemne el primer día hábil del mes de enero.

El ministro decano encabeza dicha sesión solemne y es el encargado de dirigir y vigilar que se cumpla con la votación según la reglamentación establecida. Para obtener el cargo, el candidato debe obtener al menos seis votos.

“Si ningún ministro obtuviera la mayoría requerida, se celebrará una nueva votación en la que solo participarán como candidatos los ministros que hayan obtenido en la primera ronda el mayor número de votos, resultando presidente electo aquel que alcance seis votos o más a su favor”.

