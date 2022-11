Mariana Rodríguez afirma que en DIF Capullos 'vendían niños' en pasada administración

MONTERREY.- La esposa del gobernador Samuel García, Mariana Rodríguez, denunció que durante la administración pasada se “vendían niños” del DIF Capullos.

Anteriormente el gobierno del Estado de Nuevo León se encontraba encabezado por el excandidato presidencial Jaime Rodríguez Calderón alias ‘El Bronco’ y cuya esposa, Adalina Dávalos, fungía como presidenta del DIF estatal.

Mariana Rodríguez denuncia a DIF Capullos porque ‘vendían niños’

La titular de Amar a Nuevo León denunció el presunto tráfico de menores dentro del DIF Capullos, una de las tres dependencias estatales para los niños y niñas bajo cuidado del Estado, que habría ocurrido durante el gobierno de “El Bronco”.

“Si yo les contara todo lo que hizo la administración pasada con (DIF) Capullos, se me infartan; cómo vendía niños, equis, esa es otra historia que luego les contaré”, expresó Mariana Rodríguez a través de sus historias de Instagram.

Mariana Rodríguez, esposa del Gobernador @samuel_garcias, aseguró en una sesión de preguntas y respuestas que transmitió el lunes que en la pasada Administración del DIF Capullos se vendían niños.

La esposa del gobernador Samuel García borró dicha historia de Instagram después de su transmisión en vivo del día de ayer martes 22 de noviembre, sin embargo la mañana de este miércoles retomó el tema en la misma red social.

“Cuando llegué a capullos me encontré con todo tipo de atrocidades, impensables e inhumadas […] El señalamiento que hice en días pasados es una más de esas atrocidades, pero como saben, son temas muy difíciles de demostrar”, escribió.

De acuerdo con la también influencer el actual gobierno está haciendo “una investigación rigurosa y por lo mismo no les puedo contar más para no entorpecer el proceso”.

Hasta el momento representantes de la pasada administración de “El Bronco” no han respondido a las acusaciones de Mariana Rodríguez.

Critica de Mariana Rodríguez a gobierno de “El Bronco”

Las acusaciones de este noviembre de 2022 no son la primera vez que Mariana Rodríguez cuestiona la labor de “El Bronco” durante su periodo como gobernador de Nuevo León en lo que se refiere a dependencias del DIF estatal.

“Me he dado cuenta de la corrupción de la administración anterior, de cómo inflaban los precios y demás. Nos dijeron que le habían metido 300 mil pesos a Capullos, pero, ¿qué hicieron?, pintaron tres paredes y ya”, expresó Rodríguez Cantú en marzo pasado.

“Creo que al que se le tenga que auditar, se audite, yo no tengo esas facultades, pero yo lo he visto. No sé dónde estaba el dinero de Capullos para mantenimiento porque estaba para llorar cuando llegué”, afirmó también en marzo al hablar sobre las necesidades y carencias que dijo encontrar en el DIF Capullos.

¿Qué hace Mariana Rodríguez en el DIF?

Cabe resaltar que la empresaria no funge como presidenta del DIF Estatal, cargo ocupado anteriormente por Adalina Dávalos, sino que realiza dichas funciones de desarrollo social a través de un cargo honorífico de la Oficina Amar a Nuevo León.

Tras la transición del DIF Estatal a Amar a Nuevo León, la influencer asegura asistir al albergue infantil Capullos diariamente, gracias a lo cual constató las carencias en cuanto a instalaciones, personal y demás recursos para los menores.

Anteriormente, Mariana Rodríguez y Samuel García generaron polémica porque ‘adoptaron’ a un bebé del DIF Capullos durante un fin de semana llegando a publicar fotos y vídeos del pequeño en sus redes sociales, lo que se consideró como una manera de vulnerar los derechos del menor Emilio.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDH) emitió una Recomendación al Sistema al Desarrollo Integral de la Familia del Estado (DIF) por el caso Emilio para compensar económicamente al menor con la creación de un fideicomiso a su favor para atender sus necesidades además de eliminar contenido con su imagen de las redes sociales.

