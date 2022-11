“Hubo robo de carteras”: AMLO arremete de nuevo contra marcha ciudadana

MANZANILLO, Colima (El Universal).— El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que quienes asistieron a la marcha del pasado domingo 13 de noviembre, contra la reforma electoral y en defensa del INE, son unos “corruptísimos” y el reporte que recibió es que “hubo muchísimo robo de carteras”.

En su mañanera, en las instalaciones de la X Región Naval del puerto de Manzanillo, el jefe del Ejecutivo aseguro que quienes asistieron a la marcha viven en residencias colmados de atenciones y de privilegios.

“¿Qué autoridad moral tienen, qué autoridad política? Hagan la lista de los principales asistentes a la marcha o desfile o como le llamen, me refiero la que hicieron nuestros opositores... dónde viven, pues la mayoría vive en zonas residenciales, colmados de atenciones, de privilegios, corruptísimos. El reporte que me dieron, entre otras cosas, ese día es que hubo muchísimo robo de carteras. No se enojen, eh”, dijo el mandatario.

Al referirse a la marcha que él encabezará este domingo 27, de forma sarcástica aseguró que “va haber acarreados” de todas las clases sociales, que acudirán a defender a la llamada cuarta transformación.

“Sí vamos a marchar, va a ir mucha gente del pueblo y de toda las clases sociales están invitados y va a ser marcha, desfile. Van a haber acarreados, pura gente que no va a saber a qué va. ¿Ustedes creen que no va a saber la gente a qué va? Va a defender sus derechos, va a defender a la cuarta transformación”, comentó.

López Obrador aseguró que los secretarios de Estado y gobernadores pueden asistir: “Sí, es una invitación abierta a todos los ciudadanos, en el caso de los servidores públicos, si no tienen una actividad pueden asistir, porque son ciudadanos y es un acto para celebrar el que a pesar de los pesares se ha ido avanzando en el país y es en beneficio de todos… no queremos que nadie vaya a la fuerza, todos por su propio pie, por su voluntad”.

Señaló que a sus opositores les enoja que produzca una transformación en beneficio del pueblo, por eso si va a ser muy importante la “movilización, marcha desfile, acarreo o como le quieran llamar, y lo más importante es que la gente va a participar con mucha alegría porque el pueblo está contento”.

Reproche a Monreal

Ante la decisión de Ricardo Monreal de acudir a la Reunión Interparlamentaria México-España, lo que le impedirá participar en la marcha del 27, una veintena de senadores de la 4T reprochó a su coordinador no respaldar al mandatario en tiempos políticos “definitorios”.

La senadora Citlalli Hernández, secretaria general de Morena, urgió al coordinador de la bancada de Morena a que ya se defina.