CIUDAD DE MÉXICO.- Nuevamente circula en redes un supuesto documento interno de Televisa donde exigen a la conductora Martha Debayle no hablar positivamente de Andrés Manuel López Obrador, entonces presidente electo de México.

El documento con fecha del 16 de noviembre de 2018 ha circulado en redes desde hace algunos años y recientemente resurgió a raíz de la entrevista de Martha Debayle a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, donde anunció su próxima boda.

“Este es el memorándum que Televisa envío a la Sra. Martha Debayle, donde le da línea para que se abstenga de hablar bien del presidente electo, señalándole que éste debe de ser atacado constantemente y que de no hacerlo; sería sancionada”, se lee en la publicación en Twitter.

Actualmente el documento filtrado ha sido compartido más de mil 500 veces y supera los mil 700 “me gusta”, sin embargo su veracidad ha sido cuestionada desde su publicación original hace cuatro años.

¿Qué dice el comunicado de Televisa a Martha Debayle?

El documento que circula en redes sociales se encuentra dirigido a Martha Debayle, Gabriela Warkentin, directora de W Radio, y a Rebecca Marigas, productora del programa de la conductora por dicha radiodifusora.

En la circular detalla puntos como mantener el apoyo de la empresa al todavía presidente Enrique Peña Nieto, presuntos intentos para impedir que López Obrador fuera electo, y estar en “charlas aún para llegar a un acuerdo con el próximo presidente”.

Asimismo afirma que presionarían al presidente electo “cuestionando todos sus actos” para lograr un acuerdo.

¿Televisa tiene prohibido a Martha Debayle hablar bien de AMLO?

Desde 2018 la conductora Martha Debayle afirmó que dicha circular es falsa, misma declaración hecha por Gabriela Warkentin a través de sus redes sociales.

“Esta es mi cuenta real y oficial. No acepte imitaciones, no se vayan con la finta. Mi nombre y apellido se escribe M-A-R-T-H-A- D-E-B-A-Y-L-E. No sean víctimas del #FakeNews”, escribió en ese momento la locutora.

“El día de ayer, #Televisa me envió un comunicado que justo hoy voy a filtrar. Porque la patria es primero. Por México, merecen conocer la verdad”, se leyó en la publicación, hecha hace cuatro años desde una cuenta que actualmente está suspendida.

Tras el resurgimiento de la circular los propios internautas han señalado error en el documento como faltas de ortografías, estilo de redacción poco e inconsistencias como el hecho de que Martha Debayle no sería parte de la fuerza laboral de Televisa en 2018.

Esas instrucciones, si existieron, no se dan por escrito, son de viva voz, y en un lugar previamente revisado, de que no exista hardware espía. — Egómero Reloaded (@egomero_dos) November 22, 2022