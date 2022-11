AMLO dice que no insistirá en la reforma electoral

CIUDAD DE MÉXICO.— El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que no será aprobada la reforma constitucional electoral en el Congreso, motivo por el cual su gobierno impulsarán cambios en las leyes secundarias que permitan modificar al Instituto Nacional Electoral (INE).

En conferencia de prensa, indicó que se presentará una reforma legal, su “plan B”, que —sin infringir la Constitución— permita ahorrar recursos en la organización de las elecciones y prohibirá la compra del voto.

Señaló que el PRI tomó la decisión de no aprobar la reforma porque no quieren que se reduzca el presupuesto al INE, que se disminuya de 500 a 300 diputados, para que no haya plurinominales, y que a los consejeros y magistrados del tribunal los elija el pueblo.

Sin el apoyo del PRI, no se lograría la mayoría que se requiere para una reforma constitucional.

López Obrador criticó que se haya impulsado la campaña de que se iba a desaparecer el INE.

“Les debería de dar vergüenza”, dijo. “Como no lo aceptan, pues vamos a presentar una ley que sin infringir la Constitución nos permita de todas maneras lograr ahorros para que no sea tan costoso como lo es el organizar las elecciones, y que en esa ley se prohíba, de manera terminante, la compra del voto, esas son las dos cosas que van en la ley”.

“Fue una mentira de una desproporción que debería dar vergüenza, no sólo a los publicistas que echaron a andar esta campaña y la pagaron, sino a los que se la creyeron, porque les zumba que saques una cartulina diciendo ‘el INE no se toca’, ‘no vamos a permitir que se destruya al INE‘, ‘no vamos a permitir que desaparezca el INE’. Eso fue lo que hicieron, entonces ya no se va poder, por ahora, llevar al cabo la reforma constitucional, pero sí una legal”, dijo.

El miércoles, Alejandro Moreno, dirigente del PRI y presidente de la Comisión de Gobernación, afirmó que su bancada votará en contra de cualquier propuesta de reforma electoral que considere contraria a la democracia.— Animal Político