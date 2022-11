Tatiana Clouthier relata cómo fue su renuncia. Esto le dijo AMLO por su salida

CIUDAD DE MÉXICO.- La extitular de la Secretaría de Economía, Tatiana Clouthier explicó como fue el proceso detrás de su renuncia y la reacción del presidente Andrés Manuel López Obrador a si anuncio.

Una plática o conferencia de la exsecretaria fue grabada y publicada en redes sociales en la cual explica que no se sentía cómoda con varias cosas que ocurrían a su alrededor en la administración de López Obrador.

“Presidente, se me hace que ya se me acabo el tiempo donde te puedo sumar”, dice en el vídeo Tatiana Clouthier, quien aseguró que expresó su deseo de renuncia desde el 26 de agosto pasado pero el mandatario posponía el hacer oficial su salida.

“No hay EL problema, les digo que nadie se divorcia por un problema grande te divorcias por un monto de cositas”, aseguró la exfuncionaria al relatar cómo le comentó a López Obrador varias situaciones que dificultaban que siguiera con su labor.

AMLO posponía la renuncia de Tatiana Clouthier

Según relató Tatiana Clouthier, desde la reunión en agosto expresó su deseo de dejar el cargo en la Secretaría de Economía “lo antes posible” pero AMLO le pidió volver a tocar el tema en su siguiente reunión.

“Me dijo como ‘¿ya se te pasó?’ pues no es gripa ¿no?”, relata la exsecretaria sobre su segunda reunión con el presidente para formalizar su renuncia, en la cual el mandatario preguntó si podría permanecer en el cargo hasta diciembre a lo que Tatiana Clouthier se negó.

La ex secretaria de Economía @tatclouthier declaró que no irá a la marcha del Ego y que desde agosto le renuncio a @lopezobrador_ ya que no estaba cómoda y no coincidía con cosas p pasaban en el entorno del presidente pic.twitter.com/7mGNljgWxf — Salvador García Soto (@SGarciaSoto) November 26, 2022

“Me dijo ‘dame chance, yo no he visto escenarios, no he visto a quien, etc… volvamos a platicar’ y yo dije pues me va a ir aventando la pelotita para ver si llegábamos a diciembre”, explica Tatiana Clouthier.

Para ‘adelantar la pelotita’, le entregó una primera renuncia el 9 de septiembre, pero el presidente pidió más tiempo lo que llevó a presentar otra el 30 de septiembre hasta que la renuncia de Tatiana Clouthier se hizo oficial el 6 de octubre.

De acuerdo con lo reportado por el periodista Salvador García Soto sobre la plática de Tatiana Clouthier, la exfuncionaria aseguró que no asistiría a la marcha de AMLO el 27 de noviembre aunque si compartió un vídeo relativo al tema en su cuenta de Twitter.

Las ‘verdaderas razones’ de la renuncia de Tatiana Clouthier

Anteriormente el periodista Enrique Galván Ochoa dio a conocer los presuntos verdaderos motivos de la renuncia de Tatiana Clouthier, que le habrían sido compartidos por la exsecretaria en una llamada telefónica.

“Ya no sumaba, como dije en mi renuncia, una jauría rodea al presidente y no deja avanzar los proyectos, les llevan mentiras y además todos están metidos en la sucesión presidencial”, fue la supuesta afirmación de Tatiana Clouthier.