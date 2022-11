Tras concierto de Danny Ocean se desata una trágica balacera en Morelia

Después del concierto de Danny Ocean en Morelia, la violencia de nuevo se presentó en Michoacán, al suscitarse una balacera en las primeras horas de este sábado 26 de noviembre,

Según los primeros reportes, un grupo armado al parecer disparó contra unos vehículos cerca de la Plaza Monumental de Morelia, donde se presentó el cantante venezolano de reguetón.

En redes sociales circuló un vídeo tomado por asistentes al evento en el que ve el interior del recinto mientras se escuchan varias detonaciones, y las personas que grababan, preocupadas, se resguardaron en el interior, al parecen los baños del lugar.

Las detonaciones se registraron afuera de la Plaza, según reportaron medios locales. De acuerdo con los datos preliminares, el ataque habría dejado un muerto y alrededor de una decena de heridos.

Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja y se hubo intensa movilización policial para resguardar la zona y se acordonaron la calle Juan de Alvardo, esquina con Domingo de Medina.

Ahí, en esos sitios se hallaron dos camionetas con impactos de bala. En una de ellas fue encontrado el cuerpo sin vida de una persona.

Poco después de lo sucedido, Danny Ocean compartió un mensaje en su cuenta de Twitter donde lamentó los hechos y pidió a su público que se cuidaran. De igual forma aseguró que esto no quitaba el cariño que sentía por México.

"No entiendo porque suceden estas cosas si vinimos con un mensaje de amor! No se ni que decir, nunca he estado en esta situación. Por favor cuídense mucho, estoy con ustedes. Mis canales están abiertos para lo que necesiten. Esto no cambia el amor que siento a cada rincon de Méx (sic".