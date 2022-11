Sin aguinaldo 13 millones de mexicanos

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Esta Navidad se van a quedar sin aguinaldo más de 13 millones de mexicanos, a pesar de haber laborado para un patrón.

El Inegi contabilizó 38.9 millones de trabajadores subordinados y remunerados de julio a septiembre, de los cuales, 13.6 millones o 35% no contaban con prestaciones laborales como aguinaldo, gratificaciones o prima vacacional. De los 13.6 millones, 8.8 millones eran hombres y el resto, mujeres.

Se trata de mexicanos que reciben un sueldo por su trabajo por parte de un patrón, pero que no gozarán de aguinaldo, sin importar que sea un derecho establecido desde 1970 en la Ley Federal del Trabajo.

Los trabajadores en esta condición aumentaron en casi 600 mil puestos o 4.2% en el último año, así como en 2.1 millones frente a 2020. La mayor cantidad de subordinados que no recibirán aguinaldo laboran en el Estado de México, con 2.2 millones de trabajadores. Le siguen Puebla, Veracruz y Ciudad de México, según los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, Nueva Edición (ENOEN) que el Inegi publicó esta semana.

“La mayoría de trabajadores sin prestaciones operan en la informalidad y por eso los empleadores evaden esta obligación”, explicó Janneth Quiroz, subdirectora de Análisis de Monex.

Tras la destrucción de empleos por la pandemia en 2020, el mercado laboral se ha recuperado, pero 55.6% se mantiene en la informalidad y buena parte tiene que ver con el costo fiscal que representa operar en la formalidad, dijo la experta.

Desde su punto de vista, hay trabajadores que están dispuestos a laborar sin prestaciones con tal de tener un mejor salario, lo que se convierte en un incentivo para seguir en la informalidad.

Los 13.6 millones de trabajadores que se quedarán sin aguinaldo este año equivalen a toda la población de Ciudad de México, Querétaro y Morelos, de acuerdo con datos del Inegi.

La ley establece que el aguinaldo debe cubrirse antes del 20 de diciembre de cada año y su monto no puede ser menor a 15 días de sueldo en el caso de los trabajadores del sector privado y de 40 días para los servidores públicos, los cuales pueden recibirlo en dos pagos. Cae poder adquisitivo El Inegi detectó que 25 millones de trabajadores subordinados y remunerados sí van a contar con aguinaldo y otras prestaciones este año. Sin embargo, este ingreso extra tendrá un menor poder de compra debido a que la inflación lleva cinco meses consecutivos arriba de 8%, lo que no sucedía desde hace dos décadas. "Puede que haya familias que incluso ya deben el aguinaldo, pero ahorrar una parte de esta prestación es lo ideal", señaló la especialista de Monex. Para Luis Adrián Muñiz, subdirector de Análisis de Vector, los hogares pobres tienen una mayor proporción marginal a consumir y "se queman todo el aguinaldo", mientras aquellos con más recursos van a poder ahorrar una parte. La Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH) explicó que los patrones en ningún caso pueden argumentar dificultades económicas de la empresa o falta de utilidades para no pagar o reducir el aguinaldo. Indicó que este derecho no puede ser afectado ni reemplazado por ningún tipo de dádiva o estímulo. El economista en jefe de Grupo Financiero Ve por Más, Alejandro Saldaña, recomendó prudencia con el aguinaldo, porque la inflación va a moderarse de manera lenta en los meses siguientes. Sólo los trabajadores que ganan hasta tres salarios mínimos, es decir, menos de 16 mil pesos mensuales, están exentos del pago del impuesto por su aguinaldo, ya que están subsidiados, expuso Jesús Rodríguez Ambriz, presidente de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos (AMCP). A los que rebasan ese límite les toca pagar el Impuesto Sobre la Renta, por lo que el patrón debe hacer la retención del gravamen para entregarlo al SAT.