Columna 7 Por Carlos Enrique Pacheco Coello ¿Funciona la democracia?

Si por democracia se entiende escuchar y cumplir con las necesidades de los ciudadanos, disminuir la pobreza. como lo hace un empresario como “C X G”, organizador de la última marcha en contubernio con cámaras empresariales toxicas, mi opinión es que no existe.

Hay empresarios extranjeros honestos que son una minoría y no es mala su inversión. Pero se deben de establecer reglas claras y así evitar que los deshonestos se lleven los recursos de México a sus países lavando dinero. Lucran con el sudor de los pobres, que son muchos. Hay que emprender.

1.- En los debates, en los períodos electorales, los empresarios solamente se la pasan atacándose entre ellos y no hacen un verdadero análisis FODA (Fuerzas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) del país o región, y el cómo resolverlos para lograr el bienestar de los habitantes del lugar donde viven. Dan tristeza y risa los debates.

2.- En las organizaciones y en el gobierno solo se les permite dar su opinión a los que tienen el dinero, con mucha frecuencia mal habido. A las cámaras empresariales que solo dan su opinión, sin consultar con los que trabajan en sus empresas y tampoco les preguntan a los miembros de los sindicatos, de los obreros o subordinados, la intención y el alcance de sus propuestas. Se dice que crearon más empleos y podría ser. La pregunta sería ¿cuánto pagan?

3.- Sin entrar en más polémica me parece que el INE sí debe ser independiente. Sin embargo, hay que revisar su estructura y analizar (controlar) sus gastos porque, según investigaciones, son muy altos.

4.- También se deben de revisar los gastos a las cámaras de Diputados y Senadores (le llamo gastos porque hasta ahora aquellos han sido ineficientes en sus decisiones). Se hacen coaliciones ENGAÑANDO al no preguntar. Solo se les ve en las campañas.

Conclusión: no se hado una verdadera democracia. Esta no existe si no le preguntan al pueblo.

Cuándo menos a su servidor no le preguntan, y aclaro que no soy de ningún partido, solo me gustaría que mi México salga de la pobreza a costa de los que roban. Su servidor sí tiene otros datos de los verdaderos causantes de los problemas coyunturales.

Es una tristeza ver a niños, ancianos y mujeres que se quedan sin dónde vivir, al ser despojados de sus tierras, de sus hogares.

Se las compran baratas y las venden más caras.

Observen a ciertos comunicadores y sus lujosas casas en Polanco y lujosos yates. Por esa razón la gente más humilde se va en busca del sueño americano (que no es sueño, es una pesadilla).

No hay comida ni medicamentos para ellos. Mientras, se compran más armas para los narcos, que hacen más ricos a los fabricantes.

Termino con esta reflexión: los políticos y los empresarios tóxicos, ¿algún día van a pagar lo que hacen?

Se dice que no se debe regresar al pasado y que ahora sí va a existir la democracia. OJALÁ.— Mérida, Yucatán.

Doctor en Análisis Estratégico y Desarrollo Sustentable por la Universidad Anáhuac-Mayab