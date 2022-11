Crónica de una marcha masiva

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Hubo momentos tensos, casi de preocupación. Sobre Paseo de la Reforma, a la altura del Senado de la República, personal de ayudantía le acercó un automóvil al presidente Andrés Manuel López Obrador, como alternativa para que lo abordara y llegara así al Zócalo capitalino.

El Presidente optó por seguir a pie. Ese era tal vez el momento más importante de la marcha.

AMLO convocó a una marcha la mañana de ayer domingo en respuesta a una movilización el pasado 13 de noviembre en defensa del INE y en contra de la reforma electoral del mandatario.

El Presidente caminó de forma lenta unos cuatro kilómetros y medio, de la glorieta del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino, donde despacha en Palacio Nacional y donde cada día, de lunes a viernes, da agenda con su conferencia mañanera.

Por más de cinco horas, López Obrador fue de nuevo Andrés Manuel, como en sus tiempos de líder opositor encabezando protestas callejeras. Caminó entre empellones, calor, cansancio, y muchas muestras de cariño.

Sus simpatizantes le regalaron a su paso camisetas de béisbol, sombreros y consignas de “no estás solo”.

Su personal de seguridad tuvo una mañana complicada, fueron cuestionados en cuanto a desempeño y logística. En algunos momentos el espacio personal del mandatario se comprometía. Sin embargo, fue el momento de volver a las calles, unas calles desbordadas de simpatizantes. Pese a las denuncias de acarreo, también hubo multitudes convencidas y entusiastas que salieron a acompañar al presidente en lo que bien podría ser, él lo dijo así, su última marcha.

AMLO llegó entero a la plancha del Zócalo. No se detuvo de más, no desmayó, no se le veía cansado. Mostró que no ha perdido la condición física, ni el talante, el gusto de salir a las calles a marchar.

Miles de asistentes no llegaron al Zócalo. Muchos se retiraron antes de tiempo. Si bien no hay tomas que muestren la plancha repleta, la realidad es que las calles se llenaron de guinda. Empezó su discurso casi a las 15 horas en punto. Definió su modelo de gobierno como “humanismo mexicano”.

Ante arengas de sus simpatizantes, rechazó la reelección. “Somos maderistas”, dijo. Terminó una hora y 40 minutos después.