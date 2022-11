Estilista fue a que lo “sobaran” en Puebla y terminó con parálisis

MÉXICO.- Un hombre de 43 años terminó con parálisis luego de recibir un masaje, durante el cual le “tronaron” el cuello, en un establecimiento de baños de vapor en Puebla.

El caso se dio a conocer durante los últimos días cuando su familia realizó una publicación en las redes sociales con, con el mensaje: “Mi nombre es Gerónimo Rodolfo Ramírez León ayer acudí a los baños de vapor Villa Frontera y pido ayuda porque el día de ayer salí inconsciente y pido justicia porque no se quieren hacer responsables ya que me tronaron el cuello y me dañó el cerebro”.

Según relató una mujer que se identificó como su sobrina, el estilista perdió el conocimiento poco después del masaje, por lo que lo trasladaron de emergencia al Hospital de Traumatología y Ortopedia. En el centro médico le recetaron un medicamento para desinflamar el cuello. Sin embargo, por la madrugada del 25 de noviembre presentó signos de parálisis.

Los especialistas de la segunda clínica a la que lo llevaron, el Hospital General del Norte, dieron un pronóstico poco favorable para el hombre, ya que podría tener daño cerebral, mencionó su familiar.

“Que se haga justicia, que se hagan cargo lo que se tengan que hacer cargo porque mi tío tiene 43 años, lleno de vida, trabajador, tiene familia que depende de él, pues no es posible que por una negligencia esté así”, dijo en entrevista con Imagen Tv Puebla.

En redes sociales, usuarios lamentaron que las personas arriesguen su salud al acudir con personas que no son especialistas.

De acuerdo a los reportes de medios locales, los responsables del establecimiento acusado no colaboraron para localizar al presunto responsable de las complicaciones. Pues habrían argumentando que Gerónimo fue atendido por un bañero que tenía poco tiempo trabajando ahí, por lo que desconocen su nombre completo y dirección.

La familia del estilista interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla. Hasta el momento la única acción tomada por las autoridades ha sido la de clausurar el establecimiento donde ocurrió el incidente.

¿Es peligroso “tronarse” el cuello?

El que una persona manipule su cuello para hacerlo tronar o permitir que un tercero, sin conocimiento, lo haga representa un gran riesgo para salud debido a que en esta parte del cuerpo se encuentran las arterias que se dirigen al cerebro: las arterias vertebrales y las arterias carótidas, de acuerdo con la American Heart Association.

El sonido que produce el cuello al ser tronado se debe al colapso de una burbuja de gas (nitrógeno, oxígeno, y dióxido de carbono), generada en el liquido sinovial por la presión ejercida.

Entre los peligros de una mala práctica están la obstrucción arterial que puede generar complicaciones y secuelas neurológicas. También existe riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular a causa de los coágulos que se forman durante la manipulación.

Los síntomas locales de una complicación son: dolor agudo de cervical o de cuello, pupilas pequeñas, caída parcial del párpado, tinnitus (sensación de sílbidos en el oído). Mientras que los embólicos son alteración de la fuerza, sensibilidad, alteración de la visión completa, o por manchas, de forma permanente o transitoria, de un solo ojo.- Con información de Infobae