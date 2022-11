Exmilitar irrumpe en Mañanera de AMLO; alertan en redes de "falsos" periodistas

CIUDAD DE MÉXICO.- Un hombre identificado como un exmilitar irrumpió en la conferencia popularmente llamada “la mañanera de AMLO” para pedir ayuda al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Jesús Quintero logró ingresar hasta el Salón de Tesorería donde se realiza la conferencia de prensa de AMLO gritando: “¡Señor presidente! ¡Señor presidente!”, a lo que el mandatario contestó en tono sarcástico: “Ahorita voy”.

Elementos de la Policía Militar sacaron al hombre y procedieron a cerrar las puertas de hierro con una cadena y candado.

Noticias Relacionadas Simpatizantes acuden a marcha de AMLO, pero no se quedan al discurso

¿Qué pasó en la mañanera de AMLO? Exmilitar irrumpe en Palacio Nacional

José de Jesús Quintero Hernández de 36 años dijo a miembros de la prensa que es un expolicía militar que ha estado desempleado desde hace más de dos años e irrumpió en la mañanera de AMLO para pedirle ayuda.

“Tuve que ingresar de esta manera, yo estuve aquí en palacio nacional hace unos cinco o seis años arriando la bandera, conozco esta área, estuve aquí”, declaró el hombre.

Quintero Hernández relató que desde hace dos años y medio ha llevado cartas a Atención Ciudadana de Presidencia y pedido hablar con el presidente para solicitar apoyo: “Se ha hecho caso omiso a mis peticiones", dijo.

“Antes de que se venciera mi identificación tenía derecho hablar con él y ahora se me ha negado por completo, no sé qué le han dicho la institución de mí para no poder hablar con él y siempre se me ha negado. (Quiero) que vea mi situación a fondo, en realidad estoy desesperado".

#AMLO | “Llevo dos años insistiendo hablar con él y nomás no; ya no puedo más; estoy sin trabajo, sin documentos estoy en la quiebra total”: José de Jesús Quintero Hernández de 36 año, presunto ex policía militar ingreso a Palacio Nacional le gritó “¡Presidente!” ??@molina_angl pic.twitter.com/WVtBUGESJX — Sputnik Reporteros (@Sputnik_Report) November 28, 2022

El exmilitar contó que este lunes (26 de noviembre) llevó otra carta a Atención Ciudadana de Presidencia cuando decidió pedir pasar al baño y se movió por áreas vigiladas, un jardín y los patios marianos fingiendo ser de Hacienda para llegar al Salón de la Tesorería.

"No tengo trabajo, casi estoy en situación de calle, discúlpeme, discúlpeme. No tuve de otra y tuve que ingresar de esta manera, yo estuve aquí en Palacio Nacional hace unos cinco o seis años arriando la bandera, conozco esta área, estuve aquí", agregó.

Según reportes de medios locales, el hombre fue nuevamente llevado a Atención Ciudadana por personal de seguridad tras irrumpir en la mañanera. Hasta el momento no se tienen más reportes sobre su caso.

¿Escoltas fingen ser reporteros en la mañanera de AMLO?

La intromisión del exmilitar a la mañanera de AMLO también dio paso a una denuncia en redes sociales por presuntas escoltas militares que fingirían ser reporteros en la conferencia de prensa presidencia.

En un vídeo que circula en redes se puede ver el momento cuando José de Jesús Quintero Hernández comienza a llamar a gritos al presidentes y la mayor parte de los reporteros presentes se mueven de manera coordinada hacia la fuente de la conmoción.

Los reporteros vestidos con atuendos similares de chamarras grises y negras dejan sus asientos en el Salón de la Tesorería para acercarse al hombre mientras el resto de los reporteros presentes no reaccionan a la conmoción ni voltean a ver el operativo para sacar el intruso.

“Y por lo visto, la mitad de los "reporteros" sentados son en realidad guaruras”, denunciaron los internautas al darse a conocer el vídeo.