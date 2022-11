Embajada de EE.UU. niega liberación de Édgar Valdez Villarreal, "La Barbie"

TIJUANA.- El medio Borderlandbeat reportó que el narcotraficante Edgar Valdez Villarreal alias "La Barbie" ya no se encontraría bajo custodia de las autoridades estadounidenses.

“No está en custodia BOP” (NOT IN BOP CUSTODY), se indicó en los registros citados el lunes 28 de noviembre. BOP se refiera a la Agencia Federal de Prisiones por su nombre en inglés (Federal Bureau of Prisons).

El informe sobre como Edgar Valdez Villarreal ya no estaría bajo custodia policial llevó al Gobierno de México a solicitar información a Estados Unidos sobre su supuesta liberación.

¿Edgar Valdez 'La Barbie' fue liberado?

De acuerdo con el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, la embajada de Estados Unidos confirmó que Edgar Valdez 'La Barbie' sigue en custodia de las autoridades de su país.

“De La Barbie todavía no tengo información de que haya sido puesto en libertad, es decir sigue bajo custodia pero no nos han dado de que sigue”, informó Marcelo Ebrard este martes 29 de noviembre, un día después del informe de su supuesta liberación.

Tras su detención, la liberación de Édgar Valdez "La Barbie" estaba programada para el 3 de julio de 2058 pero al buscar su número de preso 05658-748, el medio indicó que el resultado arroja que ya no está bajo custodia.

¿Qué pasó con "La Barbie"?

En la conferencia mañanera de este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que "no se conoce todavía con precisión si sigue detenido o no".

El cambio de estatus legal reportado por el citado medio puede ser o porque lo liberaron o decidió cooperar como testigo protegido con las autoridades estadounidenses, por lo que podría encontrarse bajo custodia de Alguaciles Federales y/o en una prisión para testigos detenidos.

Familiares de capos mexicanos así como integrantes de cárteles han hecho tratos similares con la autoridad de Estados Unidos.

"El Vicentillo" Zambada Niebla, hijo de Ismael “El Mayo” Zambada del Cártel de Sinaloa, también dejó de aparecer bajo la custodia de la agencia Federal de Prisiones, pero no se reveló si ingresó al Programa de Testigos Protegidos.

¿Quién es Edgar Valdez 'La Barbie'?

Edgar Valdez “La Barbie”, nació en agosto de 1973 en Laredo, Estados Unidos y desde temprana edad comenzó a delinquir en tierras norteamericanas.

A los 19 años fue detenido por posesión de mariguana. Tras su liberación huyó a México donde siguió con su inmersión en el mundo del narcotráfico.

El mote de "La Barbie" lo habría recibido de su entrenador de Fútbol Americano cuando aún vivía en Estados Unidos, por ser de piel blanca, cabello rubio y ojos claros.

Se sabe que autoridades estadounidenses le seguían la pista desde el inicio de los 2000, año en la cual le atribuían ya el tráfico de mariguana y cocaína en Texas, Nueva Orleans, Luisiana, Memphis, Tennessee y Misisipi.

Edgar Valdez “La Barbie” fue arropado en 2001 por Arturo Beltrán Leyva, “El Barbas”, quien en ese momento era uno de los principales líderes de la “Federación”.

