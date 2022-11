Caso Adriana Fernanda: Fiscalía revela la causa de muerte de la joven

CIUDAD DE MÉXICO.- El pasado 30 de octubre Adriana Fernanda López Díaz acudió a una fiesta en la colonia Condesa en CDMX, tomó un taxi pero no llegó a su casa, fue hallada sin vida a un costado de la autopista La Pera-Cuautla, en Tepoztlán, Morelos. Tras realizarle una autopsia al cuerpo la fiscalía dio detalles de lo ocurrido.

El 31 de octubre el cuerpo fue hallado en el lugar antes mencionado y el miércoles 2 de noviembre familiares confirmaron que se trataba de Ariadna Fernanda, por lo que se inició una investigación conjunta entre autoridades de Morelos y la CDMX.

El fiscal de Morelos, Uriel Carmona, señaló que, hasta el momento, no pueden afirmar que la joven, Ariadna Fernanda López, haya sido asesinada "en el territorio de Morelos" y que la causa de la muerte fue por "una grave intoxicación alcohólica y broncoaspiración".

"Nosotros no podemos decir hasta este momento, de manera responsable, que Ariadna haya sido privada de la vida en el territorio de Morelos. Si es que hubo una secuencia delictiva pudo haber sido en la Ciudad de México. Pudo haber sido traslada por un grupo de personas desde la Ciudad de México sin vida", dijo el funcionario de Morelos en conferencia de prensa.

El fiscal rechazó que la joven Ariadna Fernanda López Díaz, desaparecida en la Ciudad de México, haya sido víctima de feminicidio.

La joven de 27 años llevaba un vestido café y fue hallada a un costado de la autopista Cuautla-Tepoztlán, a un kilómetro de la caseta de cobro de Tepoztlán, al norte del estado. Ariadna Fernanda estuvo con un grupo de amigos en el Fisher´s de la colonia Condesa, en la Ciudad de México, y que posteriormente se trasladaron al departamento del novio de una de sus amigas.

Valeria Tapia, prima de Ariadna Fernanda, habló sobre el caso de la joven asesinada.

'‘Es algo difícil de creer las declaraciones del fiscal de Morelos, ya que yo fui quien inició con los carteles para dar con su paradero y el ciclista me contactó y me mandó fotos en donde se ve que ella estaba golpeada, tenía sangre. No nos entendemos cómo llegó hasta allá'', externó el familiar de la víctima.